El empresario chino exiliado Guo Wengui reveló recientemente filtraciones de los crematorios de Wuhan. Afirma que, según la cantidad de cuerpos que queman sus hornos, el número de muertos podría llegar a 50,000. Wengui hizo las acusaciones de la bomba en una entrevista con el ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon.

También afirma tener información privilegiada de que hay 1,5 millones de casos confirmados de coronavirus en China.

Guo Wengui enfatiza que estos no son simplemente puestos en cuarentena o «bajo observación», sino casos confirmados de infección por coronavirus.

Entonces obtuve información privilegiada. La verdad es que 1.5 millones de personas no es solo una observación, se confirma casos . Y el número de personas que han muerto, como muestran los cuerpos quemados, es] más de 50,000.

China ha luchado por contener el coronavirus. Pero también ha luchado por contener la protesta pública contra la censura y el estricto control de la información. El Dr. Li Wenliang, quien dio la voz de alarma sobre la enfermedad, sucumbió a una infección y murió esta semana. El gobierno chino lo arrestó por hacer sonar el silbato, afirmó el multimillonario chino.

Guo Wengui, Millonario chino exiliado afirma que el Coronavirus ha matado más de 50000 personas y hay más de 1.500.000 infectados was last modified: by

En : Insólito