Gustavo Elis vuelve para enamorarnos con su más reciente tema “no fui el mejor”

Y es que ¡No para! cada día sigue sorprendiéndonos con su talento y conquistandonos con su voz, regalándonos música para identificarnos y en esta oportunidad para invitarnos a ser honestos y admitir cuando cometemos un error.

El tema «No fui el mejor» estrenado el pasado 2 de julio a través de su canal de YouTube y en todas las plataformas digitales, Tema que fue escrito por el mismo Gustavo Elis junto a Say, Rey Díaz y la producción de Efren Feeling Music.

El video nos cuenta una hermosa historia de amor con un final no tan feliz, protagonizada por el mismo Gustavo Elis y la presentadora Aigil Gómez bajo la dirección de Anthony Millan.

«En estos momentos lo mejor que tengo para regalarles es mi música y seguiré haciéndolo con mucho amor». Síguelo en todas sus redes sociales como @GUSTAVOELIS para enterarte de los próximos lanzamientos