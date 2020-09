“Sentimiento Real – Dejavú” es el nombre de este esperado trabajo discográfico del cual se extrajo como sencillo promocional “Anhelo Verte” cuyo video será estrenado, de manera sorpresiva, próximamente

Caracas, septiembre 23 de 2020.- La medianoche de hoy fue lanzado, a través de todas las plataformas digitales, el primer y tan esperado disco de Gustavo y Rein el cual lleva por título: “Sentimiento Real- Dejavú”.

“Sentimiento Real- Dejavú” cuenta con 6 merengues que fueron compuestos por Gustavo Elis y Sixto Rein quienes en algunas canciones contaron con la colaboración de: Baudhy LBA, Blackie & Lois , Robbie Mezza, entre otros.

Vladimir Dotel (Ilegales), Wilmer Moreno (Efren Feeling Music), Gabriel Pérez (Gg déjala Caer), Daniel Marquez (Daniel Crazy Town) y Robbie Mezza son los productores de los temas de “Sentimiento Real – Dejavú”.

“Anhelo Verte”, es el nombre del sencillo que fue elegido para la promoción del disco. Según Gustavo y Rein, este es uno de los temas más prometedores. El single cuenta con un video oficial filmado en el Centro de Caracas que fue dirigido por Javier Chacón y lo produjo Anthony Millan.

“Anhelo Verte”, “Qué tanto buscas”, “Me enamoré”, “Tanto Te quiero”, “Yo te gusto” y “Amantes” (que marcó el regreso del dúo hace meses atrás) son las canciones que conforman este disco que ya está dando mucho de qué hablar.

La fecha de estreno del clip “Anhelo Verte” es manejada como sorpresa; en cualquier momento será lanzada a través de las redes sociales de Gustavo (@gustavoelis) y Rein (@sixtorein). ¡Atentos!

Gustavo y Rein lanzaron su primer disco was last modified: by

En : Gente