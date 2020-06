“Gusto de ti” es lo nuevo de Carlos Macca

Carlos Macca, comienza un recorrido musical en el 2019. A finales del mismo año emprende la grabación de su primer EP de la mano de Carlos Imperatori, quién se encarga de la producción, grabación y mezcla de este proyecto. De este proceso de creación nace “Gusto de Ti”, su primer sencillo promocional el cual nos invita a cantar y bailar desde sus primeros acordes.

“Gusto de ti” se presenta con muy buenas vibras y el sonido del Pop-Rock con un giro Alternativo. Para este tema Carlos fue acompañado por los músicos Ricardo Acosta (Guitarras – venezolano), Mario Lemus (Bajo – salvadoreño) y Adolfo Herrera (Batería – venezolano).

En palabras de Carlos Macca este tema “es una declaración… expresa ese momento donde nos damos cuenta que tenemos sentimientos nuevos por alguien y nos lanzamos a contarlo a pesar de los miedos o dudas que esto representa. De ahí viene la inspiración del tema, de que a medida que pasa el tiempo esa ilusión o emoción de los primeros romances se hace más difícil de encontrar, así que cuando llega hay que gozarlo”.

En los próximos meses escucharemos el EP del artista, un trabajo que refleja la enérgica mezcla de géneros y sentimientos, donde el artista muestra con honestidad su visión sobre las emociones cotidianas que vivimos como parte de nuestro crecimiento personal y colectivo.

El tema se encuentra disponible por redes sociales del artista y plataformas musicales. La invitación es a descubrir todas las novedades que trae Carlos Macca.

En : Gente