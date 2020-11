Ha Fallecido a los 60 años, Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol mundial.

Diego Armando Maradona Franco (Lanús Oeste, Lanús, Buenos Aires; 30 de octubre de 1960-Tigre, Buenos Aires; 25 de noviembre de 2020) fue un futbolista y entrenador argentino. Se desempeñaba como delantero o mediocampista ofensivo. Desde 2019 dirigió a Gimnasia de La Plata de la Primera División de Argentina. Es reconocido por varios especialistas.

Orígenes e inicio de su Carrera.

Maradona fue el quinto de 8 hijos, y primer varón, del matrimonio entre Diego Maradona (1927-2015) y Dalma Salvadora «Tota» Franco (1930-2011). Sus hermanos Raúl y Hugo también fueron futbolistas. Nació el 30 de octubre de 1960, circunstancialmente en el Policlínico Evita, de Lanús. Su familia, originaria de Esquina, provincia de Corrientes, estaba afincada en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, localidad ubicada en el primer cordón de la zona sur del conurbano bonaerense. Tiene ascendencia gallega (española), croata y de pueblos originarios argentinos.[cita requerida] Desde los primeros momentos en que jugó a la pelota, se inclinó a la práctica del fútbol ofensivo. Si bien desarrolló su juego en un potrero de Fiorito denominado «Las Siete Canchitas», su primer contacto con el mundillo del fútbol se produjo en 1969, cuando realizó la prueba para entrar en las divisiones inferiores del club Argentinos Juniors. Los Cebollitas era el nombre del equipo de la clase 1960, creado por Francisco Cornejo para disputar los Juegos Nacionales Evita del año 1973 y 1974, ya que los equipos no se podían anotar bajo el nombre de la institución. El equipo ganó ese torneo y el campeonato de la 8.ª división en 1974, y el plantel permaneció con Cornejo hasta que cumplieron los 14 años, edad en la que Argentinos podía ficharlos en la Asociación del Fútbol Argentino.

Este equipo, que llegó a conseguir un invicto de 136 partidos, ​ disputó torneos no solo en la Argentina, sino en países como Perú y Uruguay. El 28 de septiembre de 1971, con solo diez años, apareció por primera vez en el diario Clarín. La nota decía que «había un pibe con porte y clase de ‘crack'», aunque en la nota lo llamaban «Caradona». ​ También comenzó a ser conocido por los simpatizantes de Argentinos Juniors, ya que durante el entretiempo de los partidos de la Primera División los entretenía haciendo malabares con la pelota. Debido a esta habilidad, fue convocado a uno de los programas de televisión de mayor audiencia de la época,23​ Sábados Circulares conducido por Pipo Mancera.

Campeonáto en México

La semifinal fue el 25 de junio frente a Bélgica, también en el Azteca. Los belgas habían alcanzado esa instancia tras clasificar como mejor tercero en Grupo B, vencer a la Unión Soviética en octavos de final y a España por penales en cuartos. El partido resultó menos complicado de lo esperado: un triunfo por 2:0 con dos goles de Maradona.

Ha Fallecido a los 60 años, Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol mundial was last modified: by

En : Noticias Internacionales