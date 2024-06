Ha fallecido a los 88 años Donald Sutherland legendario actor canadiense

Figura emblemática del cine, Sutherland participó en filmes memorables como «Gente como uno», «Los juegos del hambre» y «Animal House». Tras una larga enfermedad, nos dejó el pasado jueves.

Su hijo, el también actor Kiefer Sutherland, fue quien dio a conocer la triste noticia a través de las redes sociales.

«Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca le asustó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida», escribió el hijo del actor en X.

El veterano actor Donald Sutherland, con una carrera que abarca siete décadas en la pantalla grande, las tablas y la televisión, dejó su huella en el cine con papeles memorables en películas como «Los 12 del patíbulo», «M.A.S.H.», «Klute» y «Amenaza en la sombra».

Sutherland, originario de New Brunswick, Canadá, inició su carrera como reportero de noticias en la radio. En 1957, decidió embarcarse en una aventura y se trasladó a Londres, donde se dedicó a su formación artística en la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático.

Luego tuvo pequeños papeles en películas y televisión británicas. Sutherland fue una de las estrellas del clásico de acción 12D de la Segunda Guerra Mundial de 1967. Su actuación en esta película le llevó a otro papel en una película de guerra: el sargento Odebol en Kelly’s Violence (1970).

En Willow Lane (1971) interpretó a un detective que busca a una persona desaparecida con la ayuda de una prostituta de lujo. Jane Fonda protagonizó la película de Alan J. Pakula por la que recibió un Oscar. Sutherland y Fonda salieron durante dos años.

En el thriller de 1973 Don’t Look Now, su escena de sexo con su coprotagonista Julie Christie fue tan abierta que muchos espectadores creyeron que realmente habían tenido relaciones sexuales, pero Sutherland luego negó los rumores.

