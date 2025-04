Ha Fallecido a los 88 años el Papa Francisco

El Papa Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio en 1936, falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Su muerte marca el fin de un pontificado de 12 años que transformó la Iglesia Católica con un enfoque en la justicia social, la sostenibilidad y el apoyo a los más vulnerables.

Francisco fue el primer pontífice latinoamericano y jesuita, conocido por su humildad y compromiso con los pobres. Durante su mandato, promovió reformas significativas, incluyendo la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia y la crítica al sistema capitalista. Su legado incluye un llamado constante a la unidad entre las personas y con la naturaleza.

El Vaticano ha iniciado el periodo de «Sede Vacante», durante el cual los cardenales menores de 80 años se reunirán para elegir a su sucesor en un cónclave3. Mientras tanto, el cuerpo del Papa será expuesto en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan rendir homenaje.

La muerte del Papa Francisco ha generado reacciones de líderes mundiales y comunidades religiosas, quienes destacan su impacto global y su dedicación a los valores del Evangelio. Su legado perdurará como un símbolo de esperanza y transformación en la Iglesia Católica y más allá.

El Papa Francisco falleció debido a complicaciones respiratorias graves. En los últimos meses, había enfrentado una neumonía bilateral que requirió hospitalización y tratamiento intensivo. Aunque mostró signos de mejoría, su salud se deterioró nuevamente, lo que resultó en insuficiencia respiratoria aguda y otras complicaciones relacionadas

