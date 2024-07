Ha fallecido Shannen Doherty famosa por la serie Beverly Hills 90210

Sus orígenes

Shannen Maria Doherty nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee. Desde pequeña mostró interés por la actuación, participando en obras escolares y producciones locales. A los 10 años, se mudó con su madre a Los Ángeles para perseguir su sueño de convertirse en actriz.

Comienzos en televisión

Su debut profesional llegó en 1981 con una aparición en la serie «Padre Murphy». Poco después, obtuvo papeles en series como «La familia Ingalls» y «Magnum, P.I.». Su gran oportunidad llegó en 1985 con la película «Girls Just Want to Have Fun», donde compartió pantalla con Helen Hunt y Sarah Jessica Parker.

La serie 90210: auge y caída

En 1990, Doherty alcanzó el estrellato internacional con su papel de Brenda Walsh en la serie «Beverly Hills, 90210». Se convirtió en una de las actrices más populares de la época, ganando el reconocimiento y el cariño del público. Sin embargo, su fuerte personalidad y algunos roces con la producción la llevaron a abandonar la serie en 1994.

Decaimiento de su carrera

Tras su salida de «90210», Doherty protagonizó varias películas y series de televisión, pero no logró replicar el éxito de su época dorada. Su carrera se vio afectada por problemas personales, como adicciones y arrestos. A pesar de ello, continuó trabajando como actriz y participó en reality shows como «Breaking Up with Shannen Doherty» y «Dancing with the Stars».

¿Cómo fue su muerte?

En 2015, Doherty fue diagnosticada con cáncer de mama. Tras someterse a tratamiento, logró superar la enfermedad. Sin embargo, en 2020, el cáncer regresó en fase IV. La actriz luchó valientemente contra la enfermedad, compartiendo su experiencia con el público a través de las redes sociales. Lamentablemente, falleció el 13 de julio de 2024 a los 53 años, dejando un legado como una de las actrices más icónicas de la década de los 90.

Más allá de su carrera como actriz, Shannen Doherty fue una defensora de los derechos de los animales y una activista medioambiental. Su muerte dejó un vacío en el mundo del entretenimiento y en los corazones de sus fans.

Ha fallecido Shannen Doherty famosa por la serie Beverly Hills 90210 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.