Habeatat Publishing: Innovando el Futuro del Hip Hop Latinoamericano

Miami, FL. — Habeatat Publishing, una innovadora editora musical, ha sido lanzada para representar a los más destacados artistas del rap y trap latinoamericano. Liderada por el talentoso Solo Soul, quien también es productor y cantante, Habeatat Publishing se compromete a proyectar y representar a sus talentos en múltiples mercados, asegurando una justa y oportuna compensación por el trabajo de los artistas.

Entre los nombres que forman parte de esta prometedora editora se encuentran Horus, Letra, Liana Malva, DJ Figu, Lil Enyel, Diego Jara, Hoomis y Los Hermanos Química. Estos artistas, reconocidos por su impacto en la escena musical, ahora cuentan con el respaldo de Habeatat Publishing para llevar su música a nuevos horizontes.

Habeatat Publishing es una empresa hermana de Habeatat Music, una productora latinoamericana de música urbana que desarrolla eventos únicos e innovadores como Habeatlidades y Raplonesto. La sede principal de Habeatat Publishing se encuentra en Miami, Florida, desde donde coordina sus operaciones para maximizar el alcance y los beneficios de sus artistas.

Además de Solo Soul, la empresa cuenta con la colaboración de Andrés Figueredo Thomson, cineasta, y Rainer Lorenzo, quienes aportan su experiencia y visión para fortalecer la misión de la editora.

La empresa se enfoca en la promoción del talento que representa, la creación de nuevas formas de llevar la música a los fanáticos, y en capturar todos los beneficios que les corresponden a los músicos, incluyendo la recaudación de regalías y administración de catálogos musicales.

