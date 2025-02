Habeatat Publishing y Swag Records forjan alianza para impulsar el talento latinoamericano

Miami, FL. — Miami, FL. – En un movimiento audaz que promete sacudir la escena de la música urbana, Habeatat Publishing y Swag Records anuncian con entusiasmo su nueva alianza estratégica. A partir de hoy, Habeatat administrará la totalidad de los derechos editoriales de Swag, unificando fuerzas para potenciar el alcance y la influencia de artistas emergentes en el panorama musical actual.

El catálogo de Swag Records es un tesoro vibrante que incluye canciones interpretadas por talentos como La Mau, Noreh, OMG y Reggie El Auténtico. Estos artistas, conocidos por su energía y autenticidad, representan lo mejor de la nueva ola de música urbana que está conquistando corazones alrededor del mundo.

«Esta alianza abrirá puertas que antes parecían inalcanzables para nuestros compositores y artistas», afirma Alexandra Ledezma, representante de Swag Records. «Con el apoyo y la experiencia de Habeatat, estamos seguros de que nuestras creaciones resonarán en nuevos mercados y alcanzarán audiencias globales».

Por su parte, Rainer Lorenzo, cofundador de Habeatat Publishing, comparte su entusiasmo: «Integrar el catálogo de Swag es un paso natural en nuestra misión de destacar el talento latinoamericano. Creemos apasionadamente en estos artistas y en el impacto que pueden tener en la industria musical internacional».

Habeatat Publishing, con sede en Miami, se ha consolidado como una fuerza motriz en la promoción de la música urbana, enfocándose en descubrir y apoyar a artistas que desafían los límites y redefinen el género. Esta alianza con Swag Records no solo amplía su repertorio, sino que también refuerza su compromiso con la diversidad y la innovación artística.

Este acuerdo es más que una simple colaboración empresarial; es un testimonio del poder de la unión y la confianza en el talento emergente. En una industria a veces dominada por los mismos nombres y sonidos, movimientos como este inyectan frescura y autenticidad, ofreciendo al público experiencias musicales inolvidables.

Contacto de Prensa

Charlie Pérez

Info@tumbaomediaproductions.com

