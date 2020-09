“Háblame”, el nuevo tema de El Juan

«El Juan” es el proyecto solista del artista venezolano Juan Escalona, quien con letras personales, directas e influenciadas por el pop, el indie y la música latina, nos sorprende en este segundo semestre de 2020 con su más reciente sencillo, “Háblame”, un tema que de la mano de un videoclip rápidamente ha impresionado a sus seguidores.

Este proyecto, definido por el artista como Pop Multitasking, nos muestra un sonido actual, pero con identidad propia. “Háblame”, en palabras de El Juan, está inspirado en “…los problema de comunicación de una relación que se limitó al contacto sólo a través de las redes sociales…”, y forma parte de su segundo EP “Latin Drama”, de donde se extraen también R.I.P. y La Culpa.

El audiovisual del tema fue dirigido por Nicolás Valenzuela y grabado en Santiago de Chile, lugar de residencia actual del músico. Realizado en tres locaciones distintas, muestra a una pareja con problemas que van más allá de las palabras. Es una especie de danza, donde la pareja comienza a comunicarse y a acercarse, haciendo esa brecha comunicacional cada vez más pequeña. El video está inspirado en un momento personal del artista, es una crítica a las comunicaciones digitales y cómo estas nos pueden alejar incluso de nosotros mismos.

“Háblame” fue escrita y producida por El Juan (Juan Escalona) y co producida por Claudio Ramírez (Los Humanoides), quien además realizó la mezcla y la masterización. Latin Drama, es un álbum lleno de colaboraciones con artistas de la escena local chilena y venezolana donde busca combinar sus raíces del caribe con el sonido pop del 2000.

Grace Aguirre

