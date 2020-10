Durante la cuarentena y debido a la imposibilidad de seguir con las rutinas diarias, nace “Hablemos de música”, una ventana digital creada por Sky Music Group para apoyar a todo aquel que trabaja en el fascinante mundo del entretenimiento.

Managers, locutores, operadores de radio, promotores, jefes de prensa, periodistas, solistas, agrupaciones musicales, integrantes de Fans Club e influencers, se conectan todos los jueves a las 8.00pm (Hora Venezuela y República Dominicana) a la cuenta skymusic.group, para conversar con Rogers Sky a través de Instagram Live e intercambiar información con aquellos que se encuentran conectados.

Sky Music Group, sigue sumando artistas a su trabajo de promoción, recibiendo recientemente en su equipo a la cantante venezolana radicada en México, Grecia; y a dos reconocidas agrupaciones zulianas como lo son Los Aviadores y Los Pelaos.

Para ver todos los lives realizados hasta la fecha, pueden suscribirse a la cuenta de YouTube “Sky Music Group” y seguir a skymusic.group en Instagram y skymusicgroup en Twitter.

“Hablemos de música” la ventana digital de apoyo a la industria del entretenimiento was last modified: by

En : Gente