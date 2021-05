(@MinayaPR) Júnior Benzant, mejor conocido como “JR El Matatán», lanza su versión del mega éxito de Bad Bunny «Haciendo Que Me Amas» a ritmo de merengue urbano, disponible en todas las plataformas digitales.

«Me gusta experimentar con sonidos y colores que me identifican en el estilo de merengue urbano, por eso desde que escuché este palo tuve que grabarlo» expresó el artista que junto a su equipo de trabajo encabezado por su productor Ángel Vásquez de Panda Music by Menteanah Studios y la administración más el publishing de TH Music Group, están desarrollando su carrera.

El vídeo musical fue creado por GaceMedia y cuenta con elementos adecuados para estos tiempos, más la interpretación y talento de JR El Matatán, lo proyectan como un gran éxito dentro del movimiento.

JR El Matatán es oriundo de San Cristóbal, República Dominicana pero se crió en Estados Unidos y desde los 12 años de edad le inquietó la música en el género urbano como rap y reggaeton, aprendiendo a improvisar y componer música urbana.

Más tarde fue haciendo cambios en su estilo e incluyéndole estilos tropicales hasta llevarlo al merengue urbano o merengue de mambo, uno de los géneros más bailados en el área triestatal.

«Haciendo Que Me Amas» la versión de merengue urbano de JR El Matatán was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa