Hamburguesa de lentejas con salsa de yogur

Ingredientes:

(4 hamburguesas)

400g de lentejas cocidas

1 cebolla mediana

1 ajo

1 huevo

Pan rallado

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón picante

2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de perejil

1 pizca de pimienta negra molida.

Preparación:

Ponemos en un bol con la sal y las especias las lentejas previamente cocinadas, y utilizando un tenedor vamos a machacar y mezclar todo hasta que quede una pasta como si fuese carne molida. Reservamos.

Picamos la cebolla y el ajo y lo pochamos con un poco de aceite. Lo escurrimos para quitar todo el aceite sobrante y dejamos que se temple un poco.

Mezclamos la cebolla con la mezcla del otro bol y añadimos el huevo.

El pan rallado lo iremos echando poco a poco hasta que la mezcla coja una consistencia que nos permita moldearla sin que se quede pegada en las manos excesivamente.

Le damos forma, y lo dejamos reposar en la nevera al menos 30 minutos.

Freímos las hamburguesas en un poquito de aceite hasta qué este doradito.

Para quitar el aceite sobrante lo dejamos reposar sobre papel de cocina un par de minutos.

Para la salsa de yogur necesitaremos:

1 yogur griego (0% en este caso, aunque eso va en gustos y/o necesidades)

Jugo de medio limón

tomillo

sal

pimienta

Elaboración:

Mezclamos todos los ingredientes y dejamos reposar hasta que vayamos a consumir las hamburguesas.

