Hamburguesas de pollo y brócoli

Ingredientes (6 uds.)

400 gramos de pechuga de pollo limpia

40 gramos de cebolla tierna

1 diente de ajo

100 gramos de brócoli (los ramilletes)

3 gramos aprox. de sal

1 c/p de especias para wok

c/n de aceite de oliva virgen extra.

Empieza troceando las pechugas con las tijeras, no muy pequeñas, y a continuación añade la cebolla tierna, también troceada, el ajo cortado en dos, y los ramilletes de brócoli.

Añade la sal y las especias, y a continuación tritura subiendo la velocidad hasta llegar a 7, en 20 segundos o menos estarán todos los ingredientes picados y bien mezclados.

Si utilizas otro procesador de alimentos con una funcionalidad similar, procede del mismo modo. Otra forma de preparar la carne picada para estas hamburguesas es utilizando la picadora y haciéndolo por separado, por un lado pica el pollo, después pica las verduras e incorpóralas a la carne, condimenta y mezcla bien con las manos.

Una vez preparada la masa para las hamburguesas, mójate las manos y haz porciones de unos 80 gramos, forma bolas y aplánalas ligeramente. También puedes utilizar este truco para dar forma a las hamburguesas.

Para cocinar las hamburguesas, pon una plancha, una parrilla o una sartén a calentar con un poco de aceite de oliva virgen extra y cocínalas como haces cualquier hamburguesa normalmente.

Sirve dos hamburguesas por comensal acompañadas de un poco de ensalada, la salsa de mostaza es ideal para estas hamburguesas, también una buena salsa de tomate o barbacoa, pero siempre podéis elegir otras salsas a vuestro gusto. ¡Buen provecho!

En : Gastronomía