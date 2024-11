Harina precocida y otros rubros, por Isaías Márquez

Harina precocida y otros rubros

Isaías Márquez

La agroindustria –Remavenca, Refinadora de Maíz Venezolana, C. A. y la Industria del Maíz, C. A. (Indemca), estiman que la siembra del maíz blanco o amarillo, para hechura de las tradicionales hallacas navideñas, hallaquitas y arepas a degustarse con un buen lácteo, pescado o carne de res, para lograr en unas 210 mil has un abastecimiento o suministro de solo un 75 por ciento de la demanda, se requeriría alrededor de unas 90 mil has adicionales y así, poder cubrir la demanda total de harina de maíz precocida, que se obtiene mediante la cocción del grano y la polenta del grano de maíz crudo, y convertirlo en sémola del maíz, compuesta de granos gruesos, que luego será cocida para la obtención de otra polenta, aparte de la existencia de carburante para acopio y traslado posterior.

La refinación de maíz consta de un par de líneas de producción: harina precocida de maíz y producción de aceite.

No obstante, la problemática de producción es bastante amplia y puntual, pues, los costos de producción agrícola se estiman muy altos; puesto que según Fedeagro, se requiere ceca de unos US$ 1500 millones para aumentar las extensiones agrícolas, cantidad que podría obtenerse, tal vez, si se dedicasen los impuestos a los productos importados, que impiden una competitividad saludable en el mercado nacional, aparte del contrabando de hortalizas, que aun cuando ha disminuido en poco menos de un 70 por ciento, todavía se requiere mejorar las políticas de atención al campo.

Tal es el caso de nuestros productores en el eje andino, quienes deben soportar el impacto del contrabando; sobre todo de insumos y materia prima, contaminante y depredadora del sector primario de la economía, fundamentales para un óptimo de productividad y abastecimiento accesible al consumidor, deudor injustificado, y por necesidad, de todo desafuero en las cadenas de suministro.

