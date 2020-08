Hasta ahora hay más de 70 muertos por la explosión en Beirut

Hasta ahora son más de 70 muertos por la explosión en Beirut. Al menos dos fuertes explosiones se han registrado la tarde de este martes en la capital libanesa, Beirut. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran la magnitud del hecho.

El ministro de Salud, Hamad Hassan, precisó que se han registrado al menos 73 víctimas mortales y 3.700 heridos, además de cuantiosos daños materiales.

Aunque en un primer momento Hassan atribuyó las explosiones a un barco que transportaba fuegos artificiales, las autoridades descartaron la versión de la pirotecnia.

El jefe de seguridad interna del Líbano, Abbas Ibrahim, declaró que una explosión masiva en la zona portuaria de Beirut se produjo en una sección que albergaba materiales «altamente explosivos», y no solo explosivos como había informado anteriormente la agencia de noticias estatal. Además, se negó a especular sobre la causa de la detonación, asegurando que «no se puede adelantar a las investigaciones».

Las conclusiones preliminares de las autoridades libanesas sitúan en el origen de la enorme explosión unas 2.700 toneladas de nitrato de amonio que llevaban almacenadas en una bodega del puerto de la capital desde 2014, reportó el medio local LBCI.