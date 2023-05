Hasta el domingo 16 de julio de 2023, Galería ABRA presenta exposición del artista Hecdwin Carreño

Galería ABRA presenta exposición del artista Hecdwin Carreño

CARACAS, VENEZUELA.-

Desde el sábado 27 de mayo de 2023, a partir de las 11:00 a.m., la galería ABRA inaugurará en su galpón 6 una individual del artista Hecdwin Carreño, titulada EL HERMOSO AUSENTE.

El proyecto expositivo está compuesto por un conjunto de obras que experimentan con los límites entre la fotografía y la pintura. En la práctica de Carreño estas conviven la una en el espacio de la otra; generando pinturas que utilizan lenguaje fotográfico, así como fotografías perturbadas por la intervención pictórica.

El título de la exposición hace alusión al cuento El ahogado más hermoso del mundo escrito por Gabriel García Márquez, en el que narra las situaciones y conjeturas que se dan en torno al hallazgo de un cuerpo que aparece a la deriva en la costa de un pequeño pueblo. En EL HERMOSO AUSENTE este cuerpo a la deriva se ausenta.

Desvaneciendo los protagonistas de los hechos para poner énfasis en todo aquello que está alrededor y que generalmente no se aprecia, en un intento de mirar la historia no a través de las caras de las grandes personalidades sino desde el entorno y todo el contexto que este implica.

En sala se podrán apreciar las series Pintar un retrato presidencial, Mirar el mirar, La palabra retrato y El hermoso ausente; que presentan retratos en óleo sobre tela y sobre madera de diversos formatos, fotografías en blanco y negro de eventos recientes de la historia venezolana intervenidos con pintura, así como obras en medios mixtos.

La exposición podrá visitarse hasta el domingo 16 de julio de 2023 en el galpón 6 de la galería ABRA, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal, Los Chorros, Caracas. La galería está abierta al público de martes a sábado desde las 10:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., y los domingos desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Hecdwin Carreño (Caracas,1983)

Artista plástico egresado de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas en 2003 y de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) en 2016. En el año 2002 obtuvo el Primer lugar en el Salón Daniela Chappard en Caracas y desde entonces ha mostrado su trabajo en diversos proyectos y exposiciones colectivas, entre las que destacan: Latente, Hacienda La Trinidad, Galería Abra y Galería Carmen Araujo, Caracas (2018); 08-18, Galería Spazio Zero, Caracas (2018); La imagen persistente, GBG arts, Caracas (2020); Cuerpo, Galería Salón comunal, Bogotá (2020); La piel del sentido, Galería Awa cultura, Caracas (2021); Tiempos extraños, Galería Abra, Caracas (2021); Mirar en presente, Galeria Sketch, Bogotá (2021); El futuro que no fue, DK/DC Art Gallery, Bogotá (2021); Configuraciones en tránsito, Beatriz Gil, Caracas (2021); Primer premio LAD Galería Freites, Caracas (2022). Participa en la Residencia Vidco, Galería Salón comunal, Bogotá (2020). Realiza además su primera muestra individual en la Galería Abra con Cacería inhumana (2019), y posteriormente presenta La pertinencia del absurdo, Fundación Serpentina, Margarita (2023).

Enviado por: Marisela Montes

Hasta el domingo 16 de julio de 2023, Galería ABRA presenta exposición del artista Hecdwin Carreño was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: