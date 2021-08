Hasta nuevo aviso! Vuelos entre México y Venezuela fueron suspendidos

La tarde de este miércoles 18 de agosto se conoció que por disposición de la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana (AFAC) a partir del 19 de agosto de 2021 quedan suspendidos los vuelos en la ruta Caracas-Cancún, hasta nuevo aviso.

La información fue suministrada por Avior, en la que funcionarios de la linea indicaron que la suspensión fue por «motivos operacionales» sin dar mayores detalles.

Ademas, se notifica que para el retorno, en la ruta Cancún-Caracas, se ha autorizado el vuelo 9V1261 los días viernes a las 12:15 con llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 17:10 de la tarde, hasta el 03 de septiembre de 2021.

Hasta nuevo aviso! Vuelos entre México y Venezuela fueron suspendidos was last modified: by

En: Noticias Internacionales