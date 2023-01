Hay un futuro brillante para la 5G privada en empresas

Nuevo estudio de 5G Americas hace foco en la evolución de modelos de desarrollo de redes privadas celulares empresariales, tecnologías RAN, movilidad, seguridad y requisitos operativos.

BELLEVUE, Washington, 12 de enero de 2023.- El aumento de despliegues de redes 5G y 4G/LTE va en rápida expansión, con empresas que continúan digitalizando sus operaciones para impulsar la automatización y mejorar la seguridad de los datos. Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y LTE para América, anunció la publicación de un nuevo reporte llamado “Enterprise Evolution with 5G Adoption” (Evolución empresarial con adopción de 5G), que aborda las formas en que las organizaciones actualmente reciben respaldo a través de muchas soluciones 5G de proveedores de muchos sectores verticales de la industria.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “La promesa de la 5G privada ha impulsado tendencias de digitalización que se establecieron para la Industria 4.0. Al tiempo que el ecosistema 5G empresarial continúa madurando, la tecnología está posibilitando nuevas soluciones para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas.”

“Enterprise Evolution with 5G Adoption” se enfoca en modelos de despliegue en desarrollo, tecnologías RAN que avanzan, requisitos de movilidad emergentes, como así también en las necesidades de seguridad y administración que están requiriendo las empresas. Aborda los desafíos de la complejidad de la Red de Radio Acceso (RAN) en la adopción inicial de parte de las empresas. Para los departamentos de TI habituados a la facilidad de los despliegues Wi-Fi, la 5G RAN plantea consideraciones en torno de los requisitos de espectro adicional, la cobertura, los casos de uso centrados en los dispositivos, el desempeño por dispositivo, radios de propiedad y operación empresarial, la virtualización y consideraciones de transporte.

El white paper también reseña los factores vinculados a la movilidad empresarial, e incluye escenarios utilizados por diferentes sectores verticales, incorporación de la identidad celular, la movilidad en un contexto empresarial, movilidad basada en aplicaciones en contraste con movilidad basada en redes, redes compartidas, y roaming entre redes públicas y privadas.

Estos son algunos de los temas clave en torno del despliegue empresarial de redes 5G privadas (P5G) tratados en este reporte de 5G Americas:

Tendencias de despliegue empresarial

RAN, movilidad, y consideraciones de seguridad

Implicancias adicionales de administración y operaciones

Azita Kia, Líder Tecnológica Senior para la Oficina Mobility CTO de Cisco, dijo: “La 5G privada surgió como una opción importante en la provisión de desempeño de red de nivel de operadora para empresas. Continúa evolucionando y mejorando a medida que se comprenden mejor los casos de uso y maduran diversos aspectos de las soluciones de extremo a extremo. La 5G Privada jugará un rol importante al co-evolucionar junto a otras tecnologías aptas para la empresa.”