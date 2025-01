Héctor Olmo presenta su nuevo sencillo «No Puede Ser Cualquiera»

Puerto Rico, EE.UU. – Con la energía de siempre, el cantautor puertorriqueño anuncia el estreno de su más reciente sencillo, titulado «No puede ser cualquiera».

Con este lanzamiento, que es testimonio de más de quince años dedicados a la música con mensaje positivo y más bien cristocéntrico por parte del líder de la orquesta Al compás de Cristo, Héctor Olmo logra captar la atención del seguidor de la salsa que prefiere letras románticas que sean a su vez bailables.

«No puede ser cualquiera» es composición de Héctor Olmo. Para esta canción romántica con mensaje positivo, Olmo imaginó un arreglo con mucho swing. Para ello, comisionó al experimentado Wilmer Herrera. El cantante considera que una canción con mensaje positivo puede tener tanto impacto como una canción con mensaje cristiano. Es por eso que ha tratado de mantener un balance entre la música cristiana y la música secular que pueda llevar ánimo, esperanza y buenas ideas al público que de otro modo se perdería de escuchar salsa que pueda tener influencia positiva entre parejas, entre familiares, o entre desconocidos.

Desde 2011, el también ministro cristiano ha entregado tres producciones discográficas y nueve sencillos. La primera, titulada En el corazón, contó con Julito Alvarado y con Eric Figueroa para la producción musical. Para la segunda, Mi pueblo se levanta, la producción musical estuvo a cargo de Julito Alvarado y de Norberto Vélez. Durante la grabación de la tercera, Pa’ lante, guerrero, la intervención de Joe Sandoz en la dirección musical consolidó la alianza que a la fecha ha añadido nueve sencillos a la lista de producciones de Héctor Olmo.

Para este décimo sencillo, el arreglo musical de Wilmer Herrera le suma al tema ritmo y swing, asegurándose de mantener la orquestación del grupo y el sonido distintivo, que sigue en evolución. Destacando la diversidad dentro de la salsa, en este tema de corte romántico se escuchan: Christopher “Pupi” González en la percusión, Julio Fernández Antillano en el bajo, Ronald Quiroz en el piano, Andrés Fontalvo en las trompetas, Juan Steven García en los trombones, Jefferson Salcedo en el saxofón barítono, además de Edwin Lebrón y Miguel Guerrero en los coros. La mezcla y masterización también estuvieron a cargo de Joe Sandoz. Al equipo de trabajo se le sumó la pericia de Segarra music para la grabación de la voz del solista, quien además se acompañó de Joe González como coach vocal. Las imágenes de carátula son de Daniel Matos, y el diseño de la misma es de Fabricio Aguirre.

Con este sencillo, «No puede ser cualquiera» Héctor Olmo consolida su concepto musical dentro de la salsa con sentido y mensaje positivo, con ritmo, sabor y mucho swing. Se siente que la lírica de Olmo le fluyó por gracia divina y que el equipo de trabajo entendió su propósito al grabar; logrando un tema único y contundente. ‘No puede ser cualquiera’, al igual que las demás producciones de Olmo y su orquesta, Al compás de Cristo, están disponibles en plataformas digitales y tiendas de música selectas.

