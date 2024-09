Hendrix y Francis Carolina se unen para cantarle a ‘Juliana’ a ritmo de cumbia, reguetón y afro-fusión

En ‘Juliana’, la sinergia entre Hendrix y Francis Carolina, es fundamental para conectar de manera enérgica con el público.

Influenciada por los primeros años de Calle 13, ‘Juliana’, transita los pasos que hicieron de ‘Atrévete-Te-Te’ un hito para la generación que creció con los sonidos del reguetón. Es una canción de ritmo contagioso y de letra sencilla, que proyecta la energía que transmiten Hendrix y Francis Carolina.

«Cuando la melodía de ‘Juliana’ llegó a mí, inmediatamente, la asocié con ‘Atrévete-Te-Te’ y este fue el resultado», afirma Hendrix.

El artista nacido en Pereira, ha logrado proyectarse en la escena urbana, a través de una identidad que define como Pacífico Urbano, concepto que ha alimentado en piezas musicales que reúnen la preocupación del rap por abordar problemáticas sociales, la cadencia de los ritmos tradicionales y la frescura que caracterizan al reguetón y otras expresiones modernas.

«Es una fusión entre reguetón y cumbia, con percusiones árabes, la elegancia de los instrumentos de cuerda y una letra que mezcla referentes históricos y literarios con expresiones coloquiales». Explica el artista colombiano.

Para ‘Juliana, primer sencillo del EP ‘En la Casa de Víctor’, Hendrix, invitó a Francis Carolina, artista de afro-fusión electrónica, para complementar el concepto bajo el cual fue concebido el lanzamiento. La voz de la cantautora venezolana radicada en Colombia, impregnó de Caribe y folclor la esencia de la canción; su participación fue definitiva.

«Fue el ingrediente que faltaba. Estábamos buscando una voz femenina que le diera fuerza al coro y contrastara con la lírica jocosa de ‘Juliana’. Apenas la escuché, supe que ella era la voz que estaba buscando». Agrega el joven cantautor.

Precisamente, el contraste de los estilos, hacen de ‘Juliana’, una canción permeada del folclor Pacífico y Caribe que se adapta con naturalidad a las tendencias actuales de la industria musical. Guitarra, bajo, trombón, güira, congas, timbales, chelo, violín y piano, son combinados con las vibraciones de beats y mezclas electrónicas.

«Cuando escuché Juliana me encantó, de una conecté con la idea de Hendrix y no dudé en participar con mi energía y toque caribeño. Agradezco la oportunidad de poder conocer a Hendrix y a su equipo. Espero volver con una nueva canción juntos y poner a bailar a todo el mundo con nuestra fusión». Señala Francis Carolina.

Hendrix, quien se dio a conocer con ‘¿Quién los Mató?’, sensible composición inspirada en cinco jóvenes asesinados en Cali en 2020, junto a Francis Carolina, artista que ha extendido la huella de la tradición a las nuevas generaciones con sus versiones de ‘El Pescador’ o ‘El Porro Magangueleño’ y con sus creaciones propias como ‘Tambó’, son descendientes de la diáspora africana que se arraigó en el continente desde el siglo XVI.

«Venía de hacer intercambio cultural con África. Realizar esta colaboración, nos permitió unir dos países por medio del arte y la cultura. Contar con el talento de una artista que migró de su territorio en búsqueda de oportunidades fue increíble». Finaliza.

