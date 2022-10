Henry Vera le canta a la mujer «Peligrosa»

Miami, FL, .- (@MinayaPR) El día de hoy el gran artista peruano Henry Vera, lanza su nuevo sencillo titulado “Peligrosa” con un ritmo totalmente pegadizo a ritmo de la salsa.

Esta canción está hecha para bailar y alegra cualquier tipo de ambiente. Habla de una mujer peligrosa que es una diosa, no se la puede sacar de la cabeza y tiene a todos mirándola.

Es una súper producción que tiene al gran Diego Gale, como también a Chino Núñez, Héctor Mestre, Tony Castillo, y Freedom el Ingenieri, quienes juntos pusieron su toque para esta super producción.

El videoclip muestra a Henry Vera cantando desde un escenario, mientras que en la pista de baile, hay dos grandes bailarines profesionales deslumbrando con sus pasos de salsa y atrayendo la atención de todos.

Henry Vera además de cantante, es compositor y productor cuyas influencias en la música provienen de su herencia peruana así como de otras sonoridades tropicales y caribeñas.

Después de éxitos como “Baby Llama”, single que llegó al Top 40 del Latin Charts en Billboard o el super hit en versión bachata que realizó a la canción “Noche de Copas” de Maria Conchita Alonso, Vera no ha dejado de crecer en su carrera musical presentando tema tras tema con millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Entre sus éxitos más recientes: “Mi Loquita”, “A Otra”, “La Oportunidad” o “Dile Lo Que Sientes Por Mi”, los cuales cuentan con videoclips con gran aceptación en varias plataformas dada la calidad de las letras así como su calidad artística y visual.

Se cita a Henry Vera diciendo: “La música es una historia apasionante que explora los detalles de la historia detrás de las situaciones que atravesamos en la vida”.

Sobre El Artista

Henry Vera es un cantautor, productor y compositor cuyas primeras influencias en la música provienen de su herencia peruana. A la edad de 13 años, comenzó su carrera como «Corista» (Hype-Man) de la conocida banda peruana, «Orquesta Diversa De Lima».

De Perú se muda a Argentina y luego a Los Angeles donde concluye sus estudios secundarios.

A los 19 años integró la “Orquesta Macondo”. Su interpretación de las canciones en toda la comunidad latinoamericana del sur de California llamó mucho la atención sobre su destreza musical.

Con la insistencia del difunto Bob Jones, publicista durante mucho tiempo del gran Michael Jackson, Henry se mudó al área del sur de Florida en Miami en busca de su destino. Bob Jones lo inspiró para quedarse en Miami y realizar su música.

Luego bajo el sello de Vera Music, comenzó a producir todas sus canciones, explorando con latin pop, pasando por lo tropical hasta más reciente ubicarse dentro de un sitial con la música urbana.

En colaboración con figuras establecidas del entretenimiento como Tony «TC» Castillo, Ricardo Pons y Orlando Calzada (Team Red One Produccions), Henry Vera se ha hecho más conocido, sin lugar a dudas, más fuerte cada minuto gracias a su trabajo incansable.

Henry Vera trabajó con el artista/director latinoamericano Papi Sánchez. Trabajaron juntos para producir el video del sencillo, «Baby Llama». Esta canción alcanzó el top 40 en las listas latinas de Billboard de EE.UU. Su siguiente sencillo, “Noche de Copas” es una nueva versión del éxito de los 80 de María Conchita Alonzo convertido a bachata.

Entre los productores con lo que ha contado se encuentra el respetado Freedom El Ingenieri.

Además, ha sido artista invitado en una gran cantidad de espectáculos y escenarios latinoamericanos en todo el mundo. También, ha realizado giras promocionales por República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y su natal Perú.

Henry Vera lanzó hace unos años su primera producción en el escenario Don Chente de Los Ángeles California, titulada “El Artista”. Henry Vera también llevó a cabo el rodaje de su tercer video musical «Amiga», que fue filmado por el director y la música internacional de Cine Dominicano artista Papi Sánchez.

Siendo un hombre muy multifacético, el cantante además es diseñador, él ha creado su propia marca de ropa que será retomada próximamente. Henry es super creativo con su equipo de diseñadoras darán a conocer su línea de ropa.

“En los próximos 10 años me veo como un artista muy estable en la música y hago canciones para representar a la gente latina.” afirma el artista.

El está listo para explotar con una presencia musical que se arraigó firmemente en los oídos del oyente. Henry Vera continúa persiguiendo sus sueños y difundiendo la música a sus fanáticos en todo el mundo.