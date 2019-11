HERALD CONNER, El ganador del certamen “Mister Turismo Venezuela” inicia su proyección internacional desde Colombia…

El actor, modelo, y actual “Mister Turismo Venezuela”, Herald Conner, estará presente en el “Barranquilla Fashion Week 2019”; un espectáculo que se llevará a cabo en Colombia del 22 al 24 de noviembre.

Este show de moda y tendencia internacional celebrará su edición Primavera – Verano y contará con la presencia de la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, entre otro grupo de destacadas personalidades.

El evento es organizado por la diseñadora y empresaria Kelly Palacios y Herald Conner asumirá el compromiso de subirse al escenario como uno de los representantes de la belleza masculina del país; figurando a su vez, como modelo especial del diseñador venezolano Idol José, quien mostrará su más reciente colección en dicho encuentro.

Ante tal experiencia Herald comentó: “… esta es mi primera pasarela internacional, trabajo que me llena de mucho orgullo… A su vez, representar a Venezuela en eventos de este tipo es una gran responsabilidad, por eso voy con muchas expectativas y emoción”.

Herald Conner es un joven estudiante de Administración de Empresas, su estatura es de 1.84, y en enero del 2020 arribará a la República de Malta para representarnos en el certamen “Mister Tourism World”.

Para más información pueden seguirlo por las cuentas de Instagram: @heconner y @missmrturismo

Jheisson Rodríguez

JRC Comunicaciones

