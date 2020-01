Herald Conner representa dignamente a Venezuela en el “Mister Tourism World 2020”

El certamen se está llevando a cabo en la República de Malta; un Archipiélago Mediterráneo ubicado al sur de Italia…

El pasado 3 de enero arribó a la República de Malta el modelo y actor venezolano Herald Conner; quien al momento lleva el título de “Mister Turismo Venezuela 2019” gracias al certamen que preside el empresario Félix Farías.

Con su llegada, Herald entró directamente en la competencia del certamen internacional “Mister Tourism World 2020”; un evento masculino cuya final está siendo anunciada para este 12 de enero.

Esta quinta edición del “Mister Tourism World” reúne a más de 30 competidores en escena y Herald está dando el todo por el todo para lograr el título principal de la contienda.

Recientemente en su cuenta de Instagram Herald comentó: “… Gracias a la organización @mistertourismworldofficial por darme el privilegio de vivir, aprender y conocer más de cerca la fascinante historia de Malta. Les comparto un poco más sobre esta maravillosa ciudad… Fue fundada en el siglo XVI por los Caballeros de San Juan, una orden católica romana… Es conocida por sus museos, palacios y grandes iglesias”. En contacto directo con el joven modelo se le preguntó qué tal la experiencia, a lo que él respondió: “Fascinante; la estoy disfrutando al máximo… Mi principal objetivo es lograr el título internacional y así demostrar que Venezuela tiene talento de sobra en diversas áreas del entretenimiento, y otras profesiones de interés”.

¿Luego de su rol de Mister qué otros retos piensa enfrentar?

Estoy trabajando arduamente como actor y modelo… Antes de llegar a Malta estuve en Colombia enfrentando diversos compromisos publicitarios. Sea cual sea el desenlace de esta competencia seguiré adelante en esta industria, ya que mi visión es posicionarme en el campo dentro y fuera del país…

El “Mister Tourism World 2020” se está llevando a cabo en el Paradise Bay Resort; un elegante hotel cercano a las playas de la Bahía Armier.

Fotografía: Alirio Vargas

Jheisson Rodríguez

JRC Comunicaciones

