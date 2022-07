“Hide My Love” El regreso de un artista, Paul Morris.

El cantante venezolano, Paul Morris radicado en Amsterdam desde 2012 regresa este año con un nuevo hit; desde el 8 de julio, ‘Hide My Love’ se podrá conseguir en las diversas plataformas, y durante toda la celebración Pride Amsterdam desde el 30 de julio al 7 de agosto, Paul Morris interpretará la canción en varias presentaciones que tendrá a lo largo de esta celebración.

Seleccionado embajador del Orgullo 2022 Paul Morris, Pride Amsterdam: ‘Después de dos años sin Pride, nada parece interponerse en el camino de un verano avasallante; como venezolano nativo, quiero ser una importante figura, ejemplo para la comunidad latina, a través de mi música quiero hacer vibrar corazones, hacer bailar y disfrutar de la vida,sin prejuicios, pienso que es muy importante en estos tiempos mantener la conversación sobre la sexualidad y la libertad de ser, de esto se trata, es lo que hago y seguiré haciendo, quiero inspirar a mis compatriotas latinos a liberarse de la cultura machista dominante en nuestras tierras, bajo un argumento de respeto e igualdad.

“Hide My Love” (Esconderé Mi Amor)

Es un tema pop bailable un tanto personal y controversial, se basa en una experiencia personal en el extranjero en la que a Paul Morris y otros artistas se les pidió que no mostraran afecto entre ellos durante un evento, ya que esto se percibiría como ofensivo; algo un tanto doloroso para un venezolano como Paul, en un mundo donde las noticias y las redes sociales están repletas de informes de violencia a diario, ¿por qué también deberíamos ocultar ese amor por ti mismo y por los demás?; Hide My Love es una protesta a la censura del afecto, más bien una celebración al amor y al orgullo por uno mismo, por ser quien eres y como eres, mostrando amor.

Hide My Love, está bajo la producción de Talksick (Stas Swaczyna y Elke Tiel), un dúo que también contribuyó al Festival Eurovisión; letra de Orihana Calcines, melodía Paul Morris y Orihana Calcines.

Comunidad en acción contra la censura de afecto

‘Funny how a gun is so mundane to you, funny how a kiss is such a disgusting taboo.’ (‘Es curioso cómo un arma es tan mundano para ti, divertido cómo un beso es un tabú tan repugnante’), es esta extraña contradicción sobre la que Morris canta y quiere cambiar junto con las caras principales de la comunidad LQBTQ+. En locaciones cinematográficas, con túnicas icónicas y repletas de flores, Andrew Sylveste, Jeroen Kerkhoff, Stephanie de Wit-Kok (Divine), Rowan de Wit-Kok, Rikkie Valerie Kollé (Holland’s Next Top Model) y Miss Abby OMG (Drag Race Holland Temporada 1) se expresa en contra de la censura del afecto. El director FUJIZAKI y el productor creativo Sergio de Boer se han juntado para dejar su huella en este tema sensible junto con la comunidad. Para el clip, han (re)utilizado prendas icónicas que hemos admirado previamente en momentos icónicos del programa Drag Race Holland, entre otros, y en LOVE IS LOVE del Mermaids Mansion, una iniciativa pionera de la Rijksmuseum en 2019.