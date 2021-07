Histórico! Richard Branson inaugura la era de Turismo Espacial con su nave VSS Unity, VIDEO

Histórico! Sir. Richard Branson inaugura la era de Turismo Espacial con su nave VSS Unity

Sir. Richard Branson inaugura la era de Turismo Espacial el británico Branson salió este domingo a bordo de un avión espacial de su compañía Virgin Galactic, el VSS Unity, que será puesto en el espacio por la nave VMS Eve.

El empresario y filántropo británico Richard Branson inició este domingo su viaje hacia el espacio a bordo del avión VSS Unity, que despegó con éxito desde la base Spaceport America en el desierto de Nuevo México (EEUU).

Tras un retraso de hora y media debido a las condiciones del tiempo, el avión espacial de la compañía Virgin Galactic despegó sobre las 08.40 hora locale (12.40 GMT) montado sobre la nave propulsora VMS Eve y con los seis miembros de su tripulación a bordo, incluido Branson, el fundador de la firma.

A lo largo de un vuelo de unos 90 minutos, el avión espacial VSS Unity tiene previsto alcanzar una altura de más de 50 millas (88 km) sobre la superficie de la Tierra, donde alcanzará la ingravidez y permanecerá unos 4 minutos antes de iniciar el descenso.

El británico Richard Branson, fundador del Grupo Virgin, es un producto típico de la cultura «pop», mediático, rebelde, versátil, cultivador de un perfil alto y amante de los desafíos, como viajar al espacio antes que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo.

A punto de cumplir 71 años, el británico Branson salió este domingo a bordo de un avión espacial de su compañía Virgin Galactic, el VSS Unity, que será puesto en el espacio por la nave VMS Eve.

«Dominar el espacio cambiará el mundo para bien», dijo en 2019 Branson, que posee una fortuna de unos 5.900 millones de dólares y un título de «sir» (caballero) que le concedió la reina Isabel II.

El espacio es una de las pasiones, junto con la vela y los deportes extremos y los viajes, de este millonario, inversor y filántropo nacido el 18 de julio de 1950.

Según contó en 2019 cuando se cumplieron 50 años de la misión Apolo 11, contemplar «hipnotizado» por televisión la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969 fue para él un «punto de quiebre» que influyó en su manera de pensar y hacer negocios y le hizo conservar un espíritu infantil de creer que «todo es posible».

Histórico! Richard Branson inaugura la era de Turismo Espacial con su nave VSS Unity, VIDEO

