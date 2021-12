Hogares del occidente venezolano llegan a diciembre entre hiperinflación e ingresos insuficientes para alimentarse adecuadamente

Durante todo el año 2021, las condiciones del acceso a los alimentos estuvieron caracterizadas por la hiperinflación en el país y sus efectos en el constante aumento de los rubros alimenticios, así como los ingresos insuficientes de los hogares venezolanos para satisfacer sus necesidades básicas.

Así lo evidencian los resultados del monitoreo de alimentos realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Para la primera quincena de diciembre, Codhez realizó el monitoreo de precios en los municipios de Lara, Táchira y Zulia, entre el 13 y 15 de diciembre, para estudiar y comparar las condiciones de accesibilidad y disponibilidad de los alimentos en estas regiones.

La organización estudió y comparó el valor de la lista de alimentos básicos de la dieta venezolana en 56 establecimientos de venta de alimentos, entre los que se encuentran: carnes de res, pollo entero, pechuga, muslos, alitas y sardinas; caraotas, lentejas, arvejas y frijoles; cartón de huevos, cebolla, tomate y yuca; queso blanco semiduro, harina de maíz, arroz blanco, pasta, margarina, aceite vegetal, cambur, lechosa y plátano.

La pechuga con hueso promedió USD 5,08 en Mara, San Francisco y Maracaibo

Durante los primeros 15 días de diciembre, el kilogramo de pechuga con hueso resultó ser el alimento más costoso en los mercados de los municipios Mara, Maracaibo y San Francisco, que conforman la canasta del Área Metropolitana de Maracaibo (CAMM). El precio de esta proteína promedió Bs. 25,02 (USD 5,08) para esta quincena, un incremento de +15,33% en bolívares y 12,58% en dólares en comparación con su valor registrado al cierre de noviembre.

Además, la lista de alimentos de la canasta CAMM registró un valor total de Bs. 283,13, es decir, USD 55,86, a una tasa promedio de Bs/USD 4,82 entre los tres municipios. En tal sentido, para comprar esta lista de alimentos era necesario disponer de 4.044,69% del salario mínimo mensual, fijado en Bs. 7,00 a partir del 1° de mayo de 2021.

El precio en dólares de la canasta básica en la COL aumentó en 15,50%

En promedio, la Canasta de la Costa Oriental del Lago (CCOL) registró un valor de Bs. 282,41, es decir, USD 60,61, a una tasa promedio entre los dos municipios de Bs/USD 4,66. Si se compara con el valor promedio de la canasta anterior en la segunda quincena de noviembre (Bs. 250,58 o USD 52,64), la diferencia en bolívares fue de +12,70%. En USD fue de +15,15%. En otras palabras, para comprar este listado de alimentos era necesario disponer de 4.034,46% del salario mínimo mensual.

Entre los alimentos que conforman esta canasta, destaca el aumento del valor promedio del kilo de cambur, que registró una variación de 248,81% en bolívares y 264,56% en dólares, pasando de Bs. 0,70 (USD 0,14) a Bs. 2,43 (USD 0,52). Por su parte, en Cabimas persistió la escasez de la venta de huevo por docena y no se encontraron plátanos por unidad. Entre tanto, en Lagunillas tampoco se halló la presentación del plátano por kilo.

En Barquisimeto la lata de sardinas aumentó 25,58% en 15 días

Para la primera quincena de diciembre, el rubro que presentó mayor incremento en el municipio Iribarren, estado Lara, fue la yuca, marcando un precio +40,83% más alto en comparación con la quincena pasada (saltando de Bs. 2,34 a Bs. 3,30). A su vez, la lata de sardinas, una de las proteínas más económicas cuyo comportamiento monitorea Codhez, pasó de promediar Bs. 3,21 (USD 0,68) a 4,04 (USD 0,87), es decir, +25,58% más costoso en bolívares y +25,26% de aumento en su precio en dólares, respecto de la segunda quincena de noviembre.

Además, el valor de la lista de alimentos monitoreados de la canasta Barquisimeto (CBQT) se cifró en Bs. 288,05 (USD 62,00), a una tasa de Bs/USD 4,65, equivalentes a 4.115,05% del salario mínimo mensual. Este monto marca una diferencia promedio global de +6.363%, en comparación con los precios acordados por el gobierno nacional.

Un kilo de cebolla en San Cristóbal equivale a 62,06% del salario mínimo

Con la compra de un kilo de cebolla, el ingreso mínimo por trabajo en Venezuela se esfuma casi por completo de los bolsillos de los tachirenses, pues su costo ronda los Bs. 4,34 (USD 0,93). Así, este precio dista de su promedio registrado al cierre de noviembre, cuando su costo era de Bs. 2,20 (USD 0,48), representando una variación de 97,21% en bolívares y 95,28% en dólares.

Por otra parte, el precio promedio de la canasta San Cristóbal (CSCT) alcanzó un monto de Bs. 264,33, equivalentes a USD 56,69 (según una tasa de Bs/USD 4,66). En general, se registró un incremento de +8,40% en bolívares entre los precios de la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre (de Bs. 275,55 a Bs. 288,05). Mientras que en dólares estadounidenses la variación fue de +7,72% (de USD 59,45 a USD 62,00).

Hogares del occidente venezolano llegan a diciembre entre hiperinflación e ingresos insuficientes para alimentarse adecuadamente was last modified: by

En: Economía