EEUU,Carolina del Sur: Hombre blanco mantuvo esclavizado durante años a un afroamericano con discapacidad intelectual

EEUU,Carolina del Sur: Un sujeto al parecer supremacista blanco mantuvo esclavizado durante años a un afroamericano con discapacidad intelectual, trabajando en un restaurant 100 hora a la semana sin paga.

El individuo valiendose de que el señor John «Jack» Christopher Smith, que tiene discapacidad intelectual y un coeficiente intelectual de 70, fue obligado a trabajar más de 100 horas por semana sin paga por Bobby Edwards, quien asumió la administración de J&J Cafeteria en 2009.

Smith había trabajado en el restaurante como lavaplatos desde 1990, pero cuando Edwards se hizo cargo, comenzó a aprovecharse de Smith y lo obligó a trabajar. «Edwards llevó a cabo este trabajo forzoso aprovechándose de la discapacidad intelectual de Jack y manteniendo a Jack aislado de su familia, amenazando con arrestarlo y abusando verbalmente de él», según documentos judiciales. «Su control sobre Jack también implicaba abuso físico».

Juicio sobre el suceso.

Al parecer la corte del estado hizo un fallo a favor de John «Jack» Christopher Smith, otorgándole $500mil en recompensa por el trabajo no remunerado durante los años de esclavitud.

En 2019, Edwards se declaró culpable de un cargo de trabajo forzoso y el tribunal de distrito lo sentenció a 120 meses de prisión. En ese momento, la fiscal federal Sherri A. Lydon dijo que Edwards «se ha ganado todos los días de su sentencia» por robar «la libertad y el salario de su víctima».

«La Fiscalía de los Estados Unidos no tolerará el trabajo forzoso o de explotación en Carolina del Sur, y estamos agradecidos con el ciudadano vigilante y nuestros socios en la aplicación de la ley que pusieron fin a esta violencia particularmente cruel», dijo Lydon.

Vale la pregunta: ¿Debió pasar por años de esclavitud el ciudadano John «Jack» Christopher Smith para que la corte fallara a su favor?

Al parecer estas situaciones se dan a diario en EEUU.

