Hombre se lanza del primer viaducto de la autopista Caracas – La Guaira

En horas de la mañana de este jueves 24 de febrero, transeúntes del primer viaducto de la autopista Caracas – La Guaira reportaron que un hombre estacionó su vehículo y se lanzó de los más alto del puente.

El comunicador social Delmiro de Barrio, a través de su cuenta de Twitter informó que la víctima respondía al nombre de José Luis Hernández Nieto, de 54 años, quien se trasladaba en un vehículo Chery QQ, color rojo, placas AF249LA.

Al lugar se apersonaron comisiones de Protección Civil y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes realizaran las indagaciones pertinentes al caso.

En: Noticias Nacionales