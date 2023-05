Hombre se suicida lanzandose del Puente sobre el Lago de Maracaibo.

Autoridades de la Policía Nacional Bolivariana y jefe del DPEA Lago de Maracaibo, informaron que la noche de este viernes 12 mayo, un hombre se quitó la vida al lanzarse desde la pila 6 del Puente General Rafael Urdaneta.

Identificaron al ciudadano como Jorge Enrique Parra Acosta, de 53 años, y residente del barrio 24 de julio en el Municipio San Francisco.

La mañana siguiente, a las 8:15 a.m., pescadores que se encontraban en sus labores avistaron el cuerpo y dieron aviso al DVC-111.

Ante la situación, se activó una comisión liderada por el capitán Ramos Duarte del DVC-111, quien junto a cinco efectivos resguardó el cuerpo del fallecido por inmersión en el destacamento.

En el lugar se encontraban también equipos de los bomberos marinos de la INEA, bajo el mando del capitán Raúl Medina, acompañado de dos funcionarios subalternos en la unidad BM022.

Además, una comisión del CICPC homicidios de San Francisco, a cargo del Inspector Richard Molina, en compañía de cuatro funcionarios en la unidad P-02 de homicidios, llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.

