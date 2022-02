«Honey» Acoustic lo nuevo de Joanna Crass Feat DCS

Miami FL,- (@MinayaPR) La joven artista española Joanna Crass lanza el tema «Honey» en una versión acústica junto al talentoso exponente dominicano radicado en España DCS, bajo el sello discográfico We Believe Récords Inc.

«‘Honey’ es una canción romántica que habla de una relación desde el amor propio, la importancia que tiene quererse a uno mismo para poder amar» expresa la artista española de 19 años.

El tema, producido por Zeper, contiene melodías inspiradas en el R&B, fusionando el español e inglés y mantiene una esencia elegante. «Juega con el significado de la miel para hacer referencia a la dulzura de la otra persona.» enfatiza su autora.

«Tu me remueves por dentro sin saber qué es lo que tengo tu, me haces ser parte de ti y ya no me quiero ir» dice parte de las letras de este tema disponible en todas las plataformas sociales.

Además cuenta con un orgánico y natural vídeo dirigido por Uri Palaci grabado desde la playa con estos talentosos artistas que le dieron nueva vida a este tema que su versión original ya supera el cuarto de millón de reproducciones en Spotify.

