“Hookah y Alcohol” a ritmo del reggaetón

Miami, FL, 5 de noviembre de 2021.- (@MinayaPR) La producción del popular DJ Conds se hace presente en el nuevo tema del exponente urbano Mr. Emelo titulado «Hookah y Alcohol» disponible en todas las plataformas a partir de hoy.

Esta canción fue escrita por el mismo cantante Mr. Emelo como parte de todo su repertorio musical disponible en su canal oficial de Youtube y en sus perfiles de Spotify, Apple Music, Amazon, entre otros.

Al ritmo del reggaetón, Mr. Emelo transmite alegría, fiesta, baile y pasión. “Se acabó la mala vida y el dolor” expresa el joven cubano en su nuevo sencillo.

“Hookah y Alcohol” esta hecha para olvidarse del corazón roto y superar el dolor que una persona pudo causar y tratar de pasar la página.

El último tema del artista ha sido “Lo Querían”, donde utilizando su estilo interpreta un drill como protesta hacia varios artistas y productores cubanos.

