Horario de Atención de Oficinas del IVSS, semana de flexibilización del 11 al 17 de Enero de 2021.

El Seguro social venezolano informó que en la semana del 11 al 17 de Enero de 2021, el horario de atención de sus oficinas administrativa será de acuerdo al terminal del número de cédula de acuerdo a la siguiente tabla.

LUNES 0 Y 1 MARTES 2 Y 3 MIÉRCOLES 4 Y 5 JUEVES 6 Y 7 VIERNES 8 Y 9

