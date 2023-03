Horario de Cierre del Puente Sobre El Lago de Maracaibo para el Miércoles 8 de Marzo

Por mantenimiento mayor no podrán circular vehículos por el viaducto desde las 9:00 p. m. del miércoles hasta las 3:00 a. m. del jueves

El Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) ha anunciado que el Puente sobre el Lago de Maracaibo cerrará la noche de este miércoles 8 de marzo.

La Coordinadora Regional Zulia de la organización anunció a través de sus redes sociales que debido a importantes trabajos de mantenimiento, el viaducto estará cerrado a los autos, a partir de las 9:



00 de la mañana del jueves 9.

Fontur reiteró que se cerrarán las actividades en el coloso zuliano y “no se podrá transitar”.

Este es el segundo cierre del puente General Rafael Urdaneta esta semana. Este martes 7 de marzo se restringe el tránsito y solo pueden transitar vehículos livianos y medianos, con ciertas restricciones y sin posibilidad de tránsito de cargas pesadas por el viaducto, mientras se realizan trabajos de mantenimiento.

