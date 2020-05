Horarios de flexibilización de la cuarentena en Venezuela por Área y/o Sector Comercial

Área o Sector Horario aprobado Bancos Horario de 8:00am y 2pm de lunes a jueves para las personas naturales según el terminal del número de cédula y los viernes para las personas jurídicas. Eventos públicos, deportivos, sociales, culturales y políticos Se mantendrán restringidos Centros Comerciales, cines, estadios, gimnasios y el uso de aparatos deportivos en parques Cerrados Sector Público Cerrado Consultorios médicos y odontológicos 7:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes Sector Construcción Horario de 8 am y la 1:00 pm Ferreterias 11am a 4:00 pm Peluquerías, la industria textil y calzados, materia prima para la agroindustria, aseo personal e higiene trabajaran 10:00 am a 4:00pm Talleres mecánicos, partes y autopartes 9:00 am a 1:00pm Sector de Refrigeración y plomería 9am a 2pm Sector transporte 7:00 am a 5:00pm

Se debe mantener las normas de prevención tales como el uso del tapabocas que es obligatorio en espacios públicos y laborales; lavarse frecuentemente las manos, la desinfección permanente en los espacios laborales, la toma de temperatura y mantener el distanciamiento e 1,5 metros.

Se mantendrá la cuarentena en municipios fronterizos en Zulia (incluye Maracaibo y San Francisco), Tachira, Apure, Bolívar y Delta Amacuro y en zonas donde hay focos activos.

Horarios de flexibilización de la cuarentena en Venezuela por Área y Sector Comercial was last modified: by

En : Noticias Nacionales