Horda de africanos salvajes le cortaron las manos a un ciudadano francés que intentaba que no quemaran su auto, VIDEO

Una horda de africanos de tendencia musulmana apalearon a un ciudadano francés y el cortaron las manos por el simple hecho de intentar defender su vehículo particular de no ser quemado por los atacantes quienes andan quemando escuelas, bibliotecas, vehículos y saqueando lo que les venga en gana mientras el presidente de ese país sigue de vacaciones y llama a los ciudadanos franceses a someterse ante los inmigrantes ilegales con tendencias religiosas extremistas y armados hasta los dientes que han incendiado varias ciudades de ese país por la excusa de que uno de los suyos fue asesinado por un policía.

Esto último totalmente incierto ya que el susodicho que fue dado de baja por los efectivos de la ley además de conducir sin licencia y de forma violeta y peligrosa, intentó atropellar un policía, era traficante de drogas con un amplio archivo criminal, los policías le dieron 5 veces la voz de alto y huyó del sitio de forma violenta hasta que pudieron detenerlo y darle de baja.

Todo esto sucede en medio de una de las peores olas de protestas sin sentido por parte de los inmigrantes ilegales del Maghreb que han tomado por asalto los barrios de diversas ciudades francesas valiéndose de las políticas blandengues para con los inmigrantes de países con tendencias religiosas opuestas a la cultura europea.

¿Parece insólito que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, culpara los «videojuegos, las redes sociales y la mala crianza» por los disturbios masivos que han estado ocurriendo en todo el país durante más de 4 noches?

🇫🇷 FRANCIA EL símbolo de la caída de la Civilización Occidental en Francia, por la barbarie de las manadas de inmigrantes muslims Este hombre francés intentó evitar que una manada de africanos, le quemaran su coche:

