¿Que es el Horóscopo? ¿Es verdad que los astros tienen influencia sobre los nosotros?

¿ Que es el Horóscopo ?

La astrología, que es una disciplina ancestral que versa sobre el estudio de los astros, sus movimientos, y utilizar las conclusiones para obtener una predición futura, llama a estas predicciónes el Horóscopo. La palabra viene del griego hora (Hora) y skopeo (examinar) , por lo que básicamente se encarga de examinar el movimiento y posición de los astros para generar una predicción basada en la creencia de que los mismos tienen una influencia sobre las personas en la tierra, y en el universo dependiendo donde se encuentren en un momento dado y hacia donde iran según su trayectoria.

Desde el punto de vista científico esto podría tener mucho de cierto, debido a que en el universo hay todavía fuerzas que recien se están descubriendo, como por ejemplo la llamada partícula divina, el bosón de Higgs fue validada hace poco por el CERN, tambien se sabe que los rayos cósmicos tocan nuestro planeta a diario, dependiendo si un astro los envía y si otro los deja pasar parcial o completamente. Veamos el caso del Sol, nuestro astro rey, las llamaradas solares tienen ciclos de 11 años desde su mínimo a su máximo, esto afecta hasta las comunicaciones en La Tierra.

El caso de la Luna, nuestro satélite, tradicionalmente se ha creido que tiene influencia en las personas con problemas psicológicos cosa que puede creerse ya que la Luna si tiene influencia mediante la gravedad para mover las mareas del planeta, la tendría para influenciar en los humanos que somos mas de 70% agua, tal es el caso, que recientes investigaciones han revelado que no existiría la vida en La Tierra sin la Luna, de esta manera tan importante influencionan los astros en nuestras vidas, por ello les invitamos a consultar el horóscopo en nuestro sitio a diario.

Los doce signos del Zodíaco y las fechas del año a que corresponden:

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Leo (Julio 23–Agosto 22)

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

¿Qué contiene un horóscopo?

El horóscopo es una representación gráfica de las posiciones planetarias en un momento especial; que normalmente es el de nacimiento de una persona, aunque también puede ser el momento en el que se inicia un proyecto empresarial, se tiene una idea especial, se realiza un trato, se realiza una boda, comienza un viaje, etc.

Esta representación de un horóscopo utiliza cálculos matemáticos y astronómicos que deberían ser idénticos independientemente de quien lo haga, siempre que se le faciliten los mismos datos iniciales.

La interpretación que se haga de ese horóscopo desde el punto de vista de la astrología pasa a ser una labor subjetiva, cuyas normas de interpretación varían dependiendo de la experiencia del astrólogo y de su formación como tal.

Para realizar un horóscopo es necesario conocer la fecha, la hora y el lugar de nacimiento.

Las posiciones planetarias y de los demás cuerpos celestes se consideran desde una visión geocéntrica.

En el horóscopo se representan la posición de los planetas, pero también las posiciones resultantes de hacer una división de la franja zodiacal en 12 partes, que es lo que se denominan las «casas astrológicas». La primera de esas 12 casas astrológicas comienza por lo que se denomina el «Ascendente».

En el horóscopo se representan los planetas astrológicos, que incluyen todos los Astros del Sistema Solar, la Luna y el Sol incluidos. La razón de ello es que esos cuerpos celestes, que no son planetas desde el punto de vista de la astronomía, son llamados astros en la astrología el Sol y la Luna sin embargo son llamados luminarias.

El horóscopo se suele representar como un círculo dividido en 12 partes y compuesto primero de la división zodiacal.

La segunda de las divisiones se corresponde con las «casas astrológicas», que raramente tienen 30 grados exactos y que dependen del espacio geográfico en el que se calcula el horóscopo. Así, si 2 personas nacen en el mismo momento, pero una en Australia y otra en Inglaterra, sus respectivos horóscopos serán iguales en cuanto a posiciones planetarias, pero muy diferentes en cuanto a las casas astrológicas; y eso determinaría una interpretación astrológica muy diferente en ambos casos.

Las divisiones del círculo por «casas» y por «signos» son independientes, de forma que el comienzo de las «casas» puede coincidir con cualquier posición en la división por «signos».

Los planetas astrológicos se distribuyen por el círculo según su posición en el cielo en el momento en el que se calcula el horóscopo. En ocasiones, están muy agrupados, en otras están más o menos dispersos.

También se suelen representar en el horóscopo los «aspectos», que son una selección de algunas de las distancias angulares entre los planetas y/o puntos sensibles, como podría ser el ascendente. De esta manera, si la posición de Saturno y la del Sol están separados por 120 grados, se diría que forman el aspecto llamado Trígono. Si su separación fuera de 180 grados, formarían un aspecto de Oposición, etc.

Teniendo en cuenta las posibles posiciones de los planetas en las «casas» y los «signos y sus aspectos», se dan muchísimas combinaciones que determinan diferencias en el momento de interpretar astrológicamente un horóscopo.

