Hospital de Niños de Veritas contará con 13 cupos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

Con 13 cupos para la atención de pacientes neonatales y pediátricos, reabrirá la próxima semana la Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN) del emblemático Hospital de Niños de Veritas, ubicado en la parroquia Bolívar.

El anuncio lo hizo el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, este jueves 30 de abril en una inspección realizada al recinto hospitalario, que está siendo reacondicionado por el ayuntamiento.

Casanova detalló que este centro de salud cuenta con el equipo necesario para la instalación de 10 cupos para neonatales y 3 para la atención pediátrica, en la UCIN.

Los trabajos ejecutados hasta el momento en esta área, contemplan la reparación de techos y pisos, la recuperación de lámparas, además de la instalación del sistema de gases medicinales y el cableado para el rescate total de la climatización de esta área.

Otras de las intervenciones tienen que ver con el área de espera, donde se ejecutaron trabajos de impermeabilización del techo, la rehabilitación de la sala de baño, así como el arreglo de puertas del área de emergencia y observación. De igual forma se instalaron nuevas luminarias y se trabaja en la climatización.

También se colocaron reflectores de luces led en el frente de este hospital y se lleva adelante el reacondicionando de la fachada. Además se avanza en el tapizado de los colchones de la emergencia y de observación.

La directora del Hospital de Niños de Veritas, Neila Soto, dijo que la mayor felicidad para todos los que trabajan en este centro de salud, es saber que se podrá brindar una atención óptima en las UCIN, lo que se traduce en una mayor capacidad para salvar vidas.

«El hecho que podamos atender de manera óptima a los pacientes en el área de emergencia, observación y, de tener que necesitarlo, contar con la UCIN, es algo invaluable», resaltó Directora.

Expuso que con estos trabajos, el hospital tendrá la capacidad de ayudar a otros centros de salud que refieran a sus pacientes cuando sus UCIN estén ocupadas. Además manifestó que gracias al reacondicionamiento, se abren oportunidades de empleo para los profesionales en enfermería y medicina.

El centro hospitalario se encuentra dotado de insumos y medicamentos, para atender a todos los pacientes. Además se está desarrollando todo el plan de inmunización, a través del Plan Nacional de Vacunación, respetando las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación del COVID-19.

Soto agradeció al alcalde Casanova, por estos trabajos que fortalecen el sistema de salud en la ciudad y la región en tiempos de pandemia por coronavirus.

Cabe destacar que este es el segundo hospital reacondicionado en menos de 2 meses por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, el primero en ser atendido con trabajos de transformación estructural en áreas específicas fue el Hospital Universitario de Maracaibo. Además el ayuntamiento ha recuperado 18 de 25 Centros de Diagnóstico Integrales con los que cuenta la ciudad para atender cualquier emergencia en las comunidades y dos ambulatorios del Sistema Regional de Salud.

