Escándalo!, Hospital en EEUU envía pacientes de COVID a un cuarto llamado «La Fosa» hasta que mueran

Escándalo por Hospital de EEUU que envía pacientes de COVID a un cuarto llamado «La Fosa» hasta que mueran.

La enfermera estadounidense Lawanna Rivers provocó indignación en la Red al publicar un video en el que describe cómo está organizada la lucha contra el covid-19 en el Centro Médico Universitario de El Paso, en el estado de Texas.

En la grabación, la mujer admite con lágrimas en los ojos la existencia de una habitación, «llamada ‘la Fosa’ (‘The Pit’)», adonde ingresan a los pacientes con casos graves de coronavirus, a los que los médicos no esperan curar.

«En mi primer día de orientación me dijeron: ‘Los pacientes que entran en ‘la Fosa’ solo salen en una bolsa para cadáveres'», relata Rivers. La enfermera precisa que, según las pautas del hospital, los positivos al covid-19 «reciben solo tres rondas de reanimación cardiopulmonar, es decir, solo seis minutos».

Al mismo tiempo, recuerda que el único enfermo que sobrevivió a su estancia en ‘la Fosa’ fue la esposa de un doctor, que fue tratada de manera preferencial.

«La llamaban la paciente ‘VIP’. […] Hicieron todo lo posible por esa mujer, no hubo nada que no hicieran por esa mujer. ¿Y adivinan qué? Fue la única paciente que salió viva de esa UCI», describe Rivers.

En una declaración citada por el canal KVIA, desde el centro médico aseveraron que no pueden «verificar completamente los hechos expresados», y que «empatizan y simpatizan» con la postura de Rivers.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, actualmente en EE.UU. se sabe de 11.036.935 casos de coronavirus, de los cuales 246.214 han resultado fatales.

