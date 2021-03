HOY ES DÍA DEL MÉDICO ¡Felicitaciones!

Hoy es el Día del Médico en Venezuela en honor y reconocimiento al doctor José María Vargas, eminente hombre de ciencia y de profundos valores.

Noticia al día felicita a los profesionales de la salud en su día y reconoce el esfuerzo que día a día realizan para llevar alivio a los dolores del pueblo.

El médico es un soldado que lucha constantemente por la vida del prójimo.

Ellos socorren al necesitado. Hacen largas noches en vela de guardia en emergencias, en puestos de auxilio, en dispensarios, en los lugares remotos y apartados.

Hay médicos en la selva, la montaña, el frío, bajo soles inclementes. Hay médicos en los barrios pobres y en las urbanizaciones.

Hoy, a pesar del comercio, del mercantilismo que rodea el servicio de salud, los médicos venezolanos gozan de un excelente prestigio en el mundo por su preparación y vocación de servicio.

A todos ellos ¡felicitaciones en su día!

En honor a José María Vargas, ex Presidente de la República, primer rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y médico a carta cabal, los galenos venezolanos celebran este jueves el Día del Médico Venezolano.

José María Vargas fue un eminente sabio del siglo XIX, venezolano de talla universal, que junto con otra pléyade de compatriotas, como el Libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda o Antonio José de Sucre, se entregó en cuerpo y alma a trabajar por el bien y la grandeza de su país.

Esta fecha fue instaurada en 1955, durante una reunión celebrada en la sede de la Federación Médica Venezolana, en la que se aprobó por unanimidad la propuesta del doctor Ángel Bajares Lanza, de adoptar el 10 de marzo como Día del Médico Venezolano.

Considerado un innovador y renovador de los estudios de Medicina en el país, el doctor José María Vargas nació en La Guaira, estado Vargas, el 10 de marzo de 1786. Sus padres, don José Vargas Machuca y doña Teresa de Jesús Ponce, vista sus aptitudes para el estudio y su preocupación por el bienestar de sus semejantes, se esmeraron por darle una buena educación, hasta el punto que el joven egresó del Real Colegio Seminario Pontificio de Santa Rosa, con el título de bachiller en Filosofía y Letras, a la edad de 17 años, y posteriormente obtuvo el título de licenciado y doctorado en Medicina, en la UCV, cuando sólo contaba 22 años de edad.

Una vez graduado viaja a Cumaná, estado Sucre, a ejercer su profesión, posteriormente regresa a su pueblo natal, donde tiene la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos al salvar la vida a decenas de heridos sorprendidos por un violento terremoto de 1812.

Superada esta difícil pero invalorable etapa, se marcha a Europa en busca de mayores conocimientos médicos y tras obtener el título de Maestro del Real Colegio de los Cirujanos de Londres, Inglaterra, retorna al país para dedicarse a dar clases en la UCV, centro de estudios superiores que por sus aportes y méritos lo designa su primer rector.

Los más modernos conocimientos adquiridos en el viejo continente y su espíritu innovador lo impulsan, en 1827, a reformular los estudios de medicina existentes hasta entonces en el país.

Su idea de dar a los venezolanos una asistencia médica acorde con los tiempos que corrían lo lleva a crear tres nuevas cátedras, a la vez que inaugura las clínicas en los hospitales.

José María Vargas no sólo destacó en el campo de la medicina y la ciencia sino también en la política, la cual lo llevó a ocupar cargos en el Congreso y la Presidencia de la República, cargo que abandona antes de cumplir su período, desilusionado por las intrigas y las mentiras que se mueven en el entorno presidencial.

