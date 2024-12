Hoy llega el espíritu de la Navidad

Entrada del Sol en Capricornio en 2024 El Sol entra en Capricornio durante el solsticio de invierno, que este año ocurrirá el 21 de diciembre de 2024. En términos de hora, el Sol ingresará en Capricornio a las 4:20 AM UTC. Este momento marca el inicio de la temporada de Capricornio, que se extiende hasta el 19 de enero. Significado del Solsticio y Capricornio

Este evento no solo es significativo desde el punto de vista astronómico, sino que también tiene un profundo significado cultural y espiritual, ya que coincide con la celebración del espíritu de la Navidad. Durante este tiempo, muchas tradiciones celebran la renovación y la esperanza que trae la luz tras el periodo más oscuro del año. De acuerdo a la tradición pagana, cada 21 de diciembre es ideal para plantear las metas que se quieren lograr el próximo año.

De acuerdo a la tradición pagana, cada 21 de diciembre una gran energía entra al planeta y es ideal para plantear las metas que se quieren lograr el próximo año. Antes de recibir esta magnífica energía, tanto la persona como su casa deben pasar por un proceso de limpieza. También es importante el estado de ánimo de la persona al momento de efectuar esta ceremonia. Expertos recomiendan que las peticiones deben hacerse en tres renglones (planeta, continente o país y familia y personales) de siete cada uno. El siete es un número sagrado en el oriente y siete multiplicado por tres, es 21, día en el que se da la bienvenida al espíritu de la Navidad. Antes de leer las peticiones es fundamental agradecer por todo lo vivido durante el 2024. Luego de esto se procede al respectivo compartir en familia, en el cual no deben faltar los granos y dulces. El color naranja así como las mandarinas o frutas cítricas son ideales para recibir al espíritu de la Navidad, debido a que este en la cultura oriental significa prosperidad y abundancia.

