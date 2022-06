Huawei Freebuds 4i, Conexión instantánea y audio de alta calidad. A todos nos gustan y son la tendencia actual en wearables, esos dispositivos que forman ya parte de nuestro atuendo y de uso cotidiano, que siempre están conectados y encendidos dispuestos a servir de canal de comunicaciones, extendiendo las funciones de los Smartphones u otros dispositivos como ordenadores, televisores, etc.

Si un dispositivo accesorio a nuestros Smartphones ha ido calando en la aceptación de los usuarios son los audífonos inalámbricos bluetooth. Inicialmente comenzaron a ser adoptados los por los deportistas especialmente los runners , los practicantes de senderismo y/o trekking, quienes debido a la necesidad de mantenerse en movimiento libremente sin un cable que les estorbara vieron en este accesorio una gran oportunidad. Es importante diferenciar el senderismo del trekking ya que este último si bien es un poco similar va mucho más allá y requiere mucha más la dispositivo de liberta de las extremidades por ello los audífonos bluetooth les van muy bien a quienes practican este deporte que se desarrolla en ambientes naturales abierto como montañas, bosques, selvas, cañones para escalada o ríos.

Posteriormente los hemos visto cada vez más usados por los usuarios que trabajan en oficinas quienes realizan presentaciones presenciales o conferencias online y requieren adoptar una posición más natural y los audiófonos bluetooth permiten fácilmente hacer las labores cotidianas en una posición más ergonómica.

Luego con el tiempo al popularizarse estos accesorios las ofertas de los fabricantes se han multiplicado de forma exponencial desde lo más genéricos hasta dispositivos como los freebuds 4i de Huawei, de quienes vamos a hablar hoy en nuestra evaluación de hardware del día.

Los FreeBuds 4i fueron lanzados en China a principios del año 2022, y son una actualización de los Freebuds 3i en este caso debemos considerar que se ubican en la gama media y no deberíamos esperar obviamente todas las opciones que nos entregan los FreeBuds Pro, pero para saber todo sobre su rendimiento sigamos leyendo.

Vamos a hablar de las mejores características de los Freebuds 4i ya luego les dejaremos la ficha técnica para que puedan comparar con otros y hacer su elección.

Huawei Freebuds 4i, Ergonomía y calidad de acabados

Las imágenes hablan por sí solas pero si los tienes en tus manos y los pruebas en tus oídos podrás hacerte cuenta de la gran calidad de los acabados y la ergonomía con la que han sido diseñados los freebuds 4i de Huawei, cuando hemos probado otros audífonos de fabricantes competidores se siente la diferencia al usarlos, los freebuds han sido diseñados para adaptarse cómodamente al pabellón auricular y de esta manera definir su uso como facilidad, sencillez y comodidad.

Calidad del Sonido de los Huawei Freebuds 4i

Al respecto de la calidad del sonido es suave y muy aceptable para darle una excelente calificación en la gama al que van dirigidos, la cancelación de ruido ambiental es muy buena, si queremos algo más de calidad podemos decantarnos por los freebuds pro que traen una potencia de driver mejorada, obviamente con el modelo analizado estamos hablando de solo 55 euros y los Pro alrededor de los 119 euros, por algo es la diferencia.

AI Life, excelente gestión gestual y del ruido ambiental

Con la App AI Life disponible solo para Android podremos modificar la cancelación de ruido y ajustaremos el control gestual del touch one de los audífonos, por lo que los ajustes esenciales están solo a un par de clicks. Podemos Reproducir/pausar, Canción siguiente, Canción anterior, Activar el asistente de voz o detener las acciones, si pulsamos dos veces en cualquier lado, pero si lo dejamos pulsado activamos la cancelación de ruido ambiental.

Batería muy rendidora

De acuerdo al fabricante podemos escuchar más de 10 hora de música continua por lo que si lo usamos intensivamente para esto tendremos audífonos para rato, la batería tiene un rendimiento por encima del promedio de otros dispositivos de la gama, por ello mirando en este apartado nosotros escogeríamos los freebuds sin dudarlos ya que siendo los audífonos bluetooth dispositivos ultra pequeños que Huawei allá condensado en un espacio con tan buenos acabados una batería que para uso intensivo sobrepasa las 10 hora es algo muy a la altura de las exigencias de los usuarios en la actualidad.

Pero si a ello le sumamos que el estuche de carga otorga hasta 22 horas de reproducción la elección esta presta para darle comprar a los freebuds 4i.

Ecosistema Huawei para Huawei

Algunos podrán ver esto cómo algo un poco al estilo de Apple quienes cierran sus dispositivos a su ambiente, pero no, los Freebuds 4i funcionan bien con cualquier Smartphone, aunque si dispones de un Smarphone de la marca Huawei con solo abrir la caja de los Freebuds 4i ya son detectados y se conectan automáticamente esta es una característica bastante interesante y avanzada que deja atrás aquellos tiempos en que tenías que emparejar los dispositivos bluetooth y validarlos para poder hacer uso de ellos, y que aun así muchas veces se debía realizar el proceso de emparejamiento nuevamente, nos ha pasado con otras marcas y otros dispositivos.

Ingeniero Roberto Alemán

Características técnicas de los Freebuds 4i de Huawei

DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 37,5 x 23,9 x 21 mm – 5,5 gramos

Estuche: 48 x 61,8 x 27,5 mm – 36,5 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 10 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.2

AAC, SBC COMPATIBILIDAD iOS y Android BATERÍA Auriculares: 55 mAh

Estuche: 215 mAh AUTONOMÍA Auriculares: hasta 10 horas

Estuche: hasta 22 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C EXTRAS 4 x micrófonos

Cancelación de ruido activa

Canción de ruido en llamadas

Control gestual

Detección de posición

Carga rápida