Huawei Watch Fit 2 un SmartWatch de gran calidad y bajo precio

Tal vez nuestro título sea muy sugestivo pero es la realidad, si buscamos un SmartWatch de bajo costo pero con características potentes y de gran calidad la opción obvia es el Huawei Watch Fit 2 y en este análisis vamos ver porqué lo elegimos cómo en mejor en su categoría.

Huawei lanzó la línea de Watch Fit en 2020 y el fit 2 viene a complementar las actualizaciones del linaje de su categoría, siendo una nueva versión tiene razones de sobra para llegar a mejorar a su antecesor que aportando calidad y elegancia en sus acabados, diseño y apariencia mejorad y funciones totalmente nuevas.

Un SmartWatch de la gama de media para el usuario inicial

Este dispositivo es recomendable para aquellos usuarios que desean tener un SmartWatch por primera vez, que ame la tecnología con la que se interactúa en la actualidad y a la vez sienta que vestir uno reloj inteligente como este lo hará sentirse a la moda.

La moda intercambiable se mantiene y se mejora.

Este modelo para el momento que realizamos este análisis viene en los colores rosa, negro y azul a escoger en el momento de comprarlo. Tal vez su característica más resaltante no son las correas intercambiables porque eso ya lo tienen otros modelos sino su forma de quitarlas y fijarlas a la carcasa del reloj, y se realiza mediante un botón que libera la corre y permite fácilmente instalar la nueva sin los habituales problemas que crean las correas que no tienen una opción parecida.

La gran pantalla AMOLED que lo dice todo sin dejar nada fuera.

El fit 2 cuenta con una pantalla AMOLED con una longitud en diagonal de 1,74 pulgadas y con una resolución de 336 x 480 píxeles, lo que supone alrededor de 336 ppp o píxeles por pulgada, para efectos de apreciación de los usuarios acuciosos que están pendientes de todas las métricas, esto significa que la pantalla ocupa un gratificante 72,2% del espacio del frontal del reloj por lo que muy difícilmente algo quedará fuera.

Hemos vistos otros relojes inteligentes que abogan por resolver los textos que no pueden presentarse de forma simultánea en la pantalla hacerlo mediante cintillos que van rotando, es cierto que en algún momento un reloj inteligente puede usar este método pero excederse en el uso es el problema y a los usuarios no les gusta tener que esperar para ver la información.

Casi 100 modos deportivos disponibles

Un SmartWatch que se precie de serlo, debe llevar la gestión de modos deportivos, en este caso el fit 2 trae 97 modos deportivos que prácticamente abarcan todas las especialidades que un usuario pueda imaginar practicar, obviamente si alguna queda fuera el usuario le estaría exigiendo a un SmartWatch de esta gama lo que debe exigir en la gama superior.

Es importante acotar que los modos deportivos incluyen vistosas animaciones para cada ejercicio.

Gran autonomía y asistente de voz

De acuerdo al fabricante este modelo tiene una duración de batería de 14 días de uso cotidiano y para uso intensivo 7 días, además cuenta con un asistente de voz que mediante comandos preestablecidos puede ejecutar diversas acciones, como atender llamadas, etc.

Sensores y Apps inteligentes para la Salud.

El fit 2 cuenta con diversos sensores que permiten realizar monitoreo del latidos del corazón y saturación de oxígeno, los datos recogidos se integran con las Apps preinstaladas como por ejemplo Huawei Salud, con la app, podrás establecer las metas que deseas lograr a diario para mejorar tu salud, como la cantidad de pasos, recordatorio para ingerir agua , atender los entrenamientos, la App te ira recordado como vas con tu salud a medida que vas usándola se va adaptando a tus parámetros personalizados.

La gestión del sueño también está presente, dormir con el Fit 2 permitirá que la App analice tus patrones de sueño y realice sugerencias para mejorarlos.

Así mismos posee una función, que gestiona el ciclo menstrual que tiene la capacidad de predecir el día del periodo de la persona, entre otras cosas cómo el monitoreo del estrés del usuario basado en la presión sanguínea y la saturación de oxígeno, la App se encargará de darte sugerencias para mantener la calma y evitar una crisis.

Ing. Roberto Alemán

FICHA TÉCNICA Huawei Watch Fit 2

Dimensiones: 46 x 33.5 x 10.8 mm Tamaño de la correa Active Edition 130–210 mm Classic Edition 140–210 mm Elegant Edition 120-200 mm Peso Active Edition Aproximadamente 26 g (sin incluir la correa) Classic Edition Aproximadamente 30 g (sin incluir la correa) Elegant Edition Aproximadamente 30 g (sin incluir la correa) Pantalla Tamaño Pantalla AMOLED a color de 1.74 pulgadas Tamaño 336 x 480 pixeles, PPI 336 Color Active Edition Material Midnight Black, Sakura Pink, Isle Blue Caja frontal: polímero Caja trasera: polímero Classic Edition Color Material Nebula Gray, Moon White Caja frontal: aluminio Caja trasera: polímero Elegant Edition Color Material Premium Gold, Silver Frost Caja frontal: aluminio Caja trasera: polímero Correa del reloj Active Edition Correa de silicona Midnight Black Correa de silicona Sakura Pink Correa de silicona Isle Blue Classic Edition Correa de piel Nebula Gray Correa de piel Moon White Elegant Edition Correa estilo milanés Premium Gold Correa estilo milanés Silver Frost Sensores Sensor IMU de 9 ejes (sensor de acelerómetro, sensor de giroscopio, sensor geomagnético), Sensor óptico de frecuencia cardiaca Botón Pantalla táctil completa, botón lateral Puerto de carga Dedal magnético de carga Requerimientos del sistema Android 6.0 o posterior iOS 9.0 o posterior Nivel de impermeabilidad Resistencia al agua de 5 ATM Conectividad Active Edition NFC No admitido Bluetooth 2.4 GHz, admite BT5.2 y BR+BLE Conectividad Classic Edition NFC No admitido Bluetooth 2.4 GHz, admite BT5.2 y BR+BLE Elegant Edition NFC No admitido Bluetooth 2.4 GHz, admite BT5.2 y BR+BLE Bocina Admitido Micrófono Admitido Admitido Temperatura ambiente de funcionamiento -10℃–+45℃ Requisitos de voltaje y corriente del cargador 5V/1ª Vida de batería Uso típico: 10 días Se utilizan los ajustes predeterminados, 30 minutos de llamadas Bluetooth a la semana, 30 minutos de reproducción de audio a la semana, monitoreo del sueño y del ritmo cardiaco activado, 30 minutos de ejercicio a la semana, notificaciones de mensajes activadas (50 mensajes SMS, 6 llamadas y 3 alarmas por día) y la pantalla se enciende 200 veces por día. Uso intensivo: 7 días Se utilizan los ajustes predeterminados, 30 minutos de llamadas Bluetooth a la semana, 30 minutos de reproducción de audio a la semana, monitoreo del ritmo cardiaco y HUAWEI TruSleep™ activados, 60 minutos de ejercicio a la semana, notificaciones de mensajes activadas (50 mensajes SMS, 6 llamadas y 3 alarmas por día) y la pantalla se enciende 500 veces al día. En la caja Watch x 1 Base de carga (incluye el cable de carga) x 1 Guía de inicio rápido, información de seguridad y tarjeta de garantía x 1