Huevos al plato con jamón y queso

Este desayuno de campeones lo puedes acompañar con Tostadas de pan integral, jugo de mango y una infusión de manzanilla o té verde.

Ingredientes (4 personas)

8 Huevos

50 g. de mantequilla

300 g. de jamón cortado en cuadritos

250 g. de queso blanco o mozzarella cortado en cuadritos

Sal y pimienta negra recién molida

Perejíl fresco picado

15 minutos

Preparación

Enmantequillar los moldes refractarios. Colocar dos huevos en cada uno. Encima de las claras, colocar jamón y queso picado. Agregar sal y pimienta negra recién molida al gusto. Hornear a 350º F durante diez minutos y después dos o tres minutos en broil para gratinar. Al servir, espolvorear con perejíl fresco picado.

Receta de Estampas

