Idol Jose, médicos venezolanos que se abren camino en la moda de Nueva York

(Caracas, septiembre 2020).- La firma de diseño venezolana Ídol José, liderada por el neurólogo Idolfredo Hernández y el cirujano bucomaxilofacial Juan Francisco Cabello, médicos venezolanos con innegables aptitudes estéticas, continúa abriéndose paso en la industria internacional de la moda. El próximo mes de septiembre hará presencia en el Digital New York Fashion Week producido por Fashion Designers of Latin America (FDLA), en la reconocida ciudad de la moda a escala mundial.

Puede parecer imposible la idea de organizar desfiles de moda durante el COVID-19 global, sin embargo, Ídol José confirmó su participación como miembro de la FDLA al prestigioso evento que presenta una nueva versión de los desfiles online y que se realizarán durante las fechas previamente programadas para la Semana de la Moda de Nueva York: del 11 al 16 de septiembre de 2020.

Está previsto que de manera inédita, en lugar de desfiles físicos, los desfiles de FDLA sean completamente digitales, con contenido disponible en fdla.co y todas las plataformas asociadas al evento.

Idol Jose reveló que durante el confinamiento, ha tenido que ajustar sus labores, «desde la compra de insumos, la confección, el personal, hasta todo lo que implica la producción del desfile en sí mismo para afinar la participación en la gala».

«El evento será propicio para develar ‘Flashy’ springs/summer 2021, una colección completamente concebida en aislamiento, que refleja una nueva variedad de nuestra firma, inspirados en quienes aún en cuarentena aspiran comodidad, sentirse y lucir bien», comentó Idol Jose.

Entre los diseñadores que se darán cita en la gala virtual, están confirmados: Agatha Ruiz de La Prada y Custo Barcelona de España; Gianina Azar de República Dominicana; Benito Fernandez y Marianela Balbi de Argentina; Toribio & Donato de Costa Rica; Rosita Hurtado & Reyna Quispe (Carteras Jayas) de Bolivia; Leti Faviani de Chile; Astrid Carolina (Minttud Bags) de Colombia; el Prince Julio Cesar, Dayana Leon, Carlos Sierra e Idol Jose de Venezuela.

En años anteriores la firma Ídol José asistió a las pasarelas de la República Dominicana Fashion Week, Miami Fashion Week, New York Fashion Week FDLA, Art Basel Fashion Week y en Barranquilla Fashion Week, en las que surcó caminos dentro del universo internacional de la moda.

Es así como en lugar de perder la esperanza, la firma de diseño venezolana Idol Jose, mira hacia el futuro. A su juicio, “atravesamos un momento de conmoción mundial; sin embargo, estamos convencidos de que el mañana es de quienes se atreven y siguen adelante con sus metas a pesar de las adversidades”.



Sobre IDOL JOSE Ambos socios son médicos de profesión, -neurólogo y cirujano bucomaxilofacial-. Reconocidos como los ”médicos de la moda”. Actualmente la marca continúa consolidando su misión en la industria de la moda como un outfit especial, para todos aquellos que quieran sentirse como unos ídolos en grandes eventos y alfombras rojas.

Créditos de la imágenes: @esdeabel

