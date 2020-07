IdolJose sorprende ahora con su colección ‘Scenic’

IdolJose sorprende con su colección ‘Scenic’

• En 2019 la firma destacó por llevar sus diseños a las más prestigiosas fashion weeks de América

• Ahora devela ‘Scenic‘ , una propuesta que marca el inicio de una nueva etapa para la marca

( Caracas , julio 2020) .- IdolJosé es una firma venezolana de diseño de moda con proyección internacional, que nace del ingenio creativo y del impulso empresarial de dos médicos con innegables aptitudes estéticas. La casa de moda destaca hoy por hoy a escala mundial por la exclusividad de sus diseños y a su vez, por ser liderada por los también médicos de profesión Idolfredo Hernández (neurólogo) y Francisco Cabello (cirujano bucomaxilofacial).

Tras su destacada participación en 2019 en las pasarelas de la Fashion Designers of LatinAmerica (FDLA) de la New York Fashion Week (NYFW), la marca fue condecorada por el Congreso y el Consejo de New York por sus notables aportes al mundo de la moda y las artes.

Este 2020, IdolJose continúa sorprendiendo gratamente a la industria de la moda, con el lanzamiento virtual de su colección Scenic, “sin dejar nuestras bases hicimos la línea mas comercial”, advierte el creativo, al tiempo que asegura que a su juicio, “el futuro es de quienes se atreven y quienes siguen adelante con sus metas a pesar de las adversidades”.

«Scenic presenta outfits de material sintético que amplía la durabilidad de vida útil de cada pieza», señala el diseñador, añadiendo a su vez: «incursionamos en el diseño de cubrebocas diseñados según los criterios internacionales de bioseguridad»

En años anteriores la firma asistió a las pasarelas de la República Dominicana Fashion Week, Miami Fashion Week, New York Fashion Week FDLA, Art Basel Fashion Week y en Barranquilla Fashion Week, en las que surcó caminos dentro del universo internacional de la moda.

Sobre IDOLJOSE Ambos socios son médicos de profesión, -neurólogo y cirujano bucomaxilofacial-. Reconocidos como los ”médicos de la moda”. Entre algunas de las personalidades que han vestido piezas de la firma, cuentan: Richard Camacho (CNCO), Yvon Reyes, Chamo Gabriel, Osmay Aray, Ivy Queen, Zandú, entre muchos otros talentos internacionales. Actualmente la marca continúa consolidando su misión en la industria de la moda como un outfit especial, para todos aquellos que quieran sentirse como unos ídolos en grandes eventos y alfombras rojas.

Instagram @idol_jose