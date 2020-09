Imdeprec recuperará infraestructura del estadio Alejandro Borges de Maracaibo

Por: Luis Bravo

Fotografía: Ángel Marín

Oficina de Comunicación e Información

Con el objetivo de recuperar la infraestructura del estadio Alejandro Borges, reorganizar sus dependencias y reactivar las escuelas de béisbol del municipio, la nueva presidenta del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Maracaibo (Imdeprec), ingeniera Heidi Carolina Molero, supervisó las instalaciones de este patrimonio deportivo de la ciudad.

En compañía del equipo de trabajo que le apoyará en sus funciones, Molero resaltó que la recuperación del estadio fue instruida por el alcalde bolivariano Willy Casanova, como impulso al renacer deportivo de Maracaibo.

El recorrido incluyó las dependencias administrativas y el parque de béisbol, donde se revisó la iluminación, el estado del terreno, el techo de las tribunas y finalizó frente al estadio de la escuela de pelota Alexis Vera.

Durante su visita, la presidenta del Imdeprec se reunió con el personal administrativo, quienes plantearon sus requerimientos.

Molero enfatizó su intención de sacar adelante el instituto, dignificar a sus trabajadores y recuperar los espacios deportivos de la ciudad.

También sostuvo un encuentro con coordinadores y entrenadores de béisbol, boxeo, fútbol, fútbol sala, fútbol de salón y judo entre otros, quienes enfatizaron que Maracaibo logró figurar en los primeros lugares de los Juegos Nacionales Municipales de 2018 y 2019 en varias especialidades, pese a las dificultades para la preparación y participación de los atletas.

“Fue una reunión muy fructífera, donde acordamos reunirnos todos los jueves y quedó planteado que cada disciplina elaborará una lista con sus requerimientos, para ir resolviendo en la medida de lo posible”, señaló Molero, luego del encuentro.

El resultado de esta supervisión será presentado en una mesa de trabajo al alcalde Casanova, donde además se le informará el inventario y el diseño del plan de inversión, que les permitirá establecer prioridades.

Los recorridos de la presidenta del Imdeprec se extenderán al complejo deportivo Patria Joven, ubicado en el oeste de la ciudad, así como a las canchas de usos múltiples ubicadas en las distintas parroquias de la ciudad.

Imdeprec recuperará infraestructura del estadio Alejandro Borges de Maracaibo was last modified: by

En : Gobierno