Impuestos de inmuebles y vehículos contará con 30% y 20% de descuento en Los Salias

Los Salias, 05-01-2022. Desde este 03 de enero, la Dirección de Administración Tributaria de la Alcaldía del municipio Los Salias, inició la recaudación de los impuestos, por lo que para quienes realicen el pronto pago de los inmuebles urbanos, en este primer mes, tendrán un descuento del 30%, y para vehículos el descuento será de 20% hasta el 31 de enero.

De esta manera lo dio a conocer, el director de Administración Tributaria, Santiago Santana, quien precisó que aquellos vecinos que cancelen lo correspondiente al año 2022 de inmuebles o vehículos, recibirán el descuento esto con la finalidad de incentivar el pago de los impuestos en el Municipio.

Adicionalmente, los propietarios de inmuebles, que estén declaradas ante el Seniat como vivienda principal contarán con un descuento adicional del 50%.

En cuanto a los requisitos para realizar los pagos referentes a inmuebles, explicó que las personas deben traer copia de la cédula, y número de catastro, para lo cual hay un funcionario de Catastro en la caja de la oficina de Administración Tributaria donde le indicarán el montó a cancelar.

Para el pago por vehículos, si no está registrado en el Municipio, deben traer el carnet de circulación.

Además, Santana agregó que el pago referente a actividades económicas, correspondientes al mes de diciembre del 2021, la fecha es hasta el 14 de enero del 2022.

El titular de la Dirección de Tributaría de la Alcaldía de Los Salias, informó que el horario de atención durante las semanas flexibles es de lunes a viernes desde las 08:00 am a 11:45 am, y de 01:00 a 02:45 pm. Destacó que el personal está presto a atender cualquier duda en cuanto al pago de sus tributos municipales.

Por otro lado, Santana resaltó que durante la primera semana, han tenido una gran asistencia, lo que demuestra el compromiso de los sanantoñeros de dar su aporte para seguir manteniendo la calidad de vida de todos, lo que hace que Los Salias sea ejemplo.

En: Noticias Nacionales