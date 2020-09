Imtcuma demarca paradas de transporte público con medidas de distanciamiento social con demarcación

El distanciamiento social, como una de las medidas para evitar el contagio de la COVID-19, es afianzado por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a través del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de la ciudad (Imtcuma), mediante un plan de demarcación en 35 paradas donde se registra mayor movilidad en la ciudad.

Este plan de demarcación se cumplió en una primera fase en las paradas de transporte público de las rutas Pomona, Socorro-San Miguel, El Brillante, Km 4, Centro-La Limpia-La Curva, Bella Vista, 18 de Octubre y Marina Norte. Se prevé que esta misma semana se completen las 35.

La presidenta del Imtcuma, Hilda Milián, manifestó que estas acciones se corresponden a la promoción que lleva adelante el ayuntamiento maracaibero en promover el distanciamiento social y la aplicación de las medidas de bioseguridad entre los usuarios y usuarias del transporte público en la ciudad.

Milian exhorta a los maracaiberos y maracaiberas acatar la normativa, según la instrucción de los fiscales del Imtcuma, que a diario realizan labores de desinfección a los usuarios en cada una de las paradas, a quienes a su vez se les mide la temperatura antes de abordar las unidades.

Resaltó que igualmente se realiza a diario la desinfección de las unidades de transporte, al tiempo que agradeció el acompañamiento de los funcionarios de Protección Civil y Bomberos de Maracaibo, quienes disponen de una unidad de ambulancia presta ante cualquier eventualidad o e

